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Новые ограничения на дорогах: в Украине фурам запретят движение в жару более +28°
В Украине вводятся сезонные ограничения движения для тяжеловесного транспорта из-за повышения температуры воздуха.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.
Теперь грузовикам весом более 24 тонн и нагрузкам на ось более 7 тонн запрещено двигаться, если температура достигает +28°C и выше. Это решение направлено на сохранение дорожного покрытия.
Кого не касаются ограничения?
Важно, что эти ограничения не распространяются на транспортные средства:
- опасные или скоропортящиеся грузы;
- живых животных и птицу;
- грузы, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Где останавливаться и кто будет контролировать?
На автомобильных дорогах государственного значения будут установлены запрещающие дорожные знаки и информационные щиты. Для временной стоянки фур будут использоваться специальные площадки в полосах отвода дорог и вблизи объектов дорожного сервиса.
Условия и режим ограничения будут регулярно просматриваться в зависимости от фактической и прогнозируемой температуры воздуха.
В агентстве отметили, что следить за соблюдением водителями весовых параметров и требований будут территориальные подразделения Укртрансбезопасности и областные подразделения Национальной полиции Украины.
Напомним, в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года на определенных участках дорог в Киеве и Днепре разрешенная скорость движения увеличена .
Также с 24 марта 2025 года на автомобильных дорогах Украины введено в эксплуатацию 40 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (КАФ). Также во Львове два уже действующих комплекса получили дополнительную функцию фиксации нарушений правил остановки и движения на полосе общественного транспорта.