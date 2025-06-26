Новые ограничения на дорогах: в Украине фурам запретят движение в жару более +28°

В Украине вводятся сезонные ограничения движения для тяжеловесного транспорта из-за повышения температуры воздуха.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Теперь грузовикам весом более 24 тонн и нагрузкам на ось более 7 тонн запрещено двигаться, если температура достигает +28°C и выше. Это решение направлено на сохранение дорожного покрытия.

Кого не касаются ограничения?

Важно, что эти ограничения не распространяются на транспортные средства:

опасные или скоропортящиеся грузы;

живых животных и птицу;

грузы, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Где останавливаться и кто будет контролировать?

На автомобильных дорогах государственного значения будут установлены запрещающие дорожные знаки и информационные щиты. Для временной стоянки фур будут использоваться специальные площадки в полосах отвода дорог и вблизи объектов дорожного сервиса.

Условия и режим ограничения будут регулярно просматриваться в зависимости от фактической и прогнозируемой температуры воздуха.

В агентстве отметили, что следить за соблюдением водителями весовых параметров и требований будут территориальные подразделения Укртрансбезопасности и областные подразделения Национальной полиции Украины.

Напомним, в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года на определенных участках дорог в Киеве и Днепре разрешенная скорость движения увеличена .

Также с 24 марта 2025 года на автомобильных дорогах Украины введено в эксплуатацию 40 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (КАФ). Также во Львове два уже действующих комплекса получили дополнительную функцию фиксации нарушений правил остановки и движения на полосе общественного транспорта.