Нові обмеження на дорогах: в Україні фурам заборонять рух у спеку понад +28°

В Україні вводяться сезонні обмеження руху для великовагового транспорту через підвищення температури повітря.

Про це пише Delo.ua, з посиланням на пресслужбу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Тепер вантажівкам вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонено рухатися, якщо температура сягає +28°C і вище. Це рішення спрямоване на збереження дорожнього покриття.

Кого не стосуються обмеження?

Важливо, що ці обмеження не поширюються на транспортні засоби, які перевозять:

небезпечні або швидкопсувні вантажі;

живих тварин і птицю;

вантажі, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Де зупинятися і хто контролюватиме?

На автомобільних дорогах державного значення будуть встановлені відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити. Для тимчасової стоянки фур використовуватимуться спеціальні майданчики у смугах відведення доріг та поблизу об’єктів дорожнього сервісу.

Умови та режим обмежень будуть регулярно переглядатися залежно від фактичної та прогнозованої температури повітря.

В агентстві зазначили, що слідкувати за дотриманням водіями вагових параметрів та вимог будуть територіальні підрозділи Укртрансбезпеки та відповідні обласні підрозділи Національної поліції України.

Нагадаємо, в період з 1 квітня по 1 листопада 2025 року на певних ділянках доріг у Києві та Дніпрі дозволена швидкість руху збільшена.

Також, з 24 березня 2025 року на автомобільних дорогах України введено в експлуатацію 40 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (КАФ). Також у Львові два вже діючі комплекси отримали додаткову функцію фіксації порушень правил зупинки та руху на смузі громадського транспорту.