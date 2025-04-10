Новый завод "Ковальской" после полного запуска будет производить 1,2 млн м³ газобетона

Газобетонный завод "Ковальской" станет крупнейшим в Украине и будет работать на экспорт.

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Промышленно-строительная группа "Ковальська" завершает подготовку к запуску первой очереди современного завода по производству автоклавного газобетона в селе Розвадов Львовской области. В настоящее время смонтировано оборудование и ведется подготовка к пусконаладочных работам.

Как сообщало Delo.ua, производственная линия газобетонного завода должна быть запущена уже в июне. Предприятие должно заменить утраченный актив группы на юге страны.

Как сообщили в пресс-службе компании, мощности первой очереди позволят ежегодно производить около 600 тыс. м³ газобетонной продукции – блоки, панели, U-блоки и армированные элементы. После ввода в эксплуатацию второй очереди мощность вырастет до 1,2 млн кубометров в год, что сделает «Ковальська Газобетон» одним из крупнейших производителей автоклавного газобетона в Украине.

«Инвестиции в строительство двух очередей составят более 100 млн. евро. Это самый масштабный проект в истории компании, – заявил гендиректор Группы «Ковальська» Сергей Пилипенко. — Мы строим завод в соответствии с европейскими нормами, с повышенными требованиями к качеству, экологичности и эффективности. Продукция будет реализовываться как в Украине, так и за ее пределами.

Предприятие возводится на индустриальном участке площадью более 140 га, расположенном в 40 км от Львова. Здесь уже функционируют карьеры по добыче извести и песка, а также промышленные активы по их обработке. В рамках этой территории запланировано строительство завода сухих строительных смесей Siltek, который вместе с заводом газобетона и карьерами сформирует западный промышленный хаб «Ковальской» — единственную производственную экосистему с оптимальной логистикой.

Учитывая релокацию многих предприятий в западный регион, промышленный хаб «Ковальской» расположен в непосредственной близости к партнерам и клиентам, а также границам с Европой. Это делает транспортировку продукции удобной как для внутренних потребителей, так и для экспорта, подчеркнули в компании.

При строительстве особое внимание уделяется инфраструктуре. «Ковальська» создает не только мощные производственные площадки, но и эстетическую, современную индустриальную архитектуру, которая гармонично интегрируется в окружающую среду.

Кроме производственных линий, на территории строят административно-бытовой комплекс, ремонтные мастерские, складские помещения, а также гостиницу, пространство с магазином, фудкортом, спортивной площадкой и парковочной зоной.

Архитектурное оформление комплекса будет отражать подход «Ковальськой» к строительству – качество, функциональность, узнаваемый стиль и эстетика. Непромышленная часть инфраструктуры будет открыта для жителей Розвадова и гостей предприятия.

Как писало ранее Delo.ua, инвестиционный холдинг EFI Group, ранее заявлявший о строительстве стеклозавода в Житомирской области, анонсировал, что реализацию проекта решили перенести в Киевскую область. Производственный участок расположен в 15 км от столицы.