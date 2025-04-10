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Новий завод "Ковальської" після повного запуску вироблятиме 1,2 млн м³ газобетону
Газобетоновий завод “Ковальської” стане найбільшим в Україні іпрацюватиме на експорт.
Промислово-будівельна група "Ковальська" завершує підготовку до запуску першої черги сучасного заводу з виробництва автоклавного газобетону в селі Розвадів Львівської області. Наразі змонтовано обладнання та ведеться підготовка до пусконалагоджувальних робіт.
Як повідомляло Delo.ua, виробнича лінія газобетонового заводу має бути запущена вже в червні. Підприємство має замінити втрачений актив групи на півдні країни.
Як повідомили в пресслужбі компанії, потужності першої черги дозволять щорічно виробляти майже 600 тис. м³ газобетонної продукції — блоки, панелі, U-блоки й армовані елементи. Після введення в експлуатацію другої черги потужність зросте до 1,2 млн кубометрів на рік, що зробить «Ковальська Газобетон» одним з найбільших виробників автоклавного газобетону в Україні.
«Інвестиції в будівництво двох черг складуть понад 100 млн євро. Це наймасштабніший проєкт в історії компанії, — заявив гендиректор Групи «Ковальська» Сергій Пилипенко. — Ми будуємо завод відповідно до європейських норм, з підвищеними вимогами до якості, екологічності й ефективності. Продукція буде реалізовуватись як в Україні, так і за її межами».
Підприємство зводиться на індустріальній ділянці площею понад 140 га, розташованій за 40 км від Львова. Тут уже функціонують кар’єри з видобутку вапна та піску, а також промислові активи з їх обробки. У межах цієї ж території заплановано будівництво заводу сухих будівельних сумішей Siltek, що разом із заводом газобетону та кар’єрами сформує західний промисловий хаб «Ковальської» — єдину виробничу екосистему з оптимальною логістикою.
З огляду на релокацію багатьох підприємств до західного регіону, промисловий хаб «Ковальської» розташований у безпосередній близькості до партнерів і клієнтів, а також кордонів з Європою. Це робить транспортування продукції зручним як для внутрішніх споживачів, так і для експорту, наголосили в компанії.
При будівництві окрема увага приділяється інфраструктурі. «Ковальська» створює не лише потужні виробничі майданчики, а й естетичну, сучасну індустріальну архітектуру, що гармонійно інтегрується в навколишнє середовище.
Крім виробничих ліній, на території будують адміністративно-побутовий комплекс, ремонтні майстерні, складські приміщення, а також готель, простір з магазином, фудкортом, спортивним майданчиком та зоною для паркування.
Архітектурне оформлення комплексу відображатиме підхід «Ковальської» до будівництва – якість, функціональність, упізнаваний стиль та естетика. Непромислова частина інфраструктури буде відкрита для мешканців Розвадова й гостей підприємства.
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