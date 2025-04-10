Новий завод "Ковальської" після повного запуску вироблятиме 1,2 млн м³ газобетону

Газобетоновий завод “Ковальської” стане найбільшим в Україні іпрацюватиме на експорт.

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Промислово-будівельна група "Ковальська" завершує підготовку до запуску першої черги сучасного заводу з виробництва автоклавного газобетону в селі Розвадів Львівської області. Наразі змонтовано обладнання та ведеться підготовка до пусконалагоджувальних робіт.

Як повідомляло Delo.ua, виробнича лінія газобетонового заводу має бути запущена вже в червні. Підприємство має замінити втрачений актив групи на півдні країни.

Як повідомили в пресслужбі компанії, потужності першої черги дозволять щорічно виробляти майже 600 тис. м³ газобетонної продукції — блоки, панелі, U-блоки й армовані елементи. Після введення в експлуатацію другої черги потужність зросте до 1,2 млн кубометрів на рік, що зробить «Ковальська Газобетон» одним з найбільших виробників автоклавного газобетону в Україні.

«Інвестиції в будівництво двох черг складуть понад 100 млн євро. Це наймасштабніший проєкт в історії компанії, — заявив гендиректор Групи «Ковальська» Сергій Пилипенко. — Ми будуємо завод відповідно до європейських норм, з підвищеними вимогами до якості, екологічності й ефективності. Продукція буде реалізовуватись як в Україні, так і за її межами».

Підприємство зводиться на індустріальній ділянці площею понад 140 га, розташованій за 40 км від Львова. Тут уже функціонують кар’єри з видобутку вапна та піску, а також промислові активи з їх обробки. У межах цієї ж території заплановано будівництво заводу сухих будівельних сумішей Siltek, що разом із заводом газобетону та кар’єрами сформує західний промисловий хаб «Ковальської» — єдину виробничу екосистему з оптимальною логістикою.

З огляду на релокацію багатьох підприємств до західного регіону, промисловий хаб «Ковальської» розташований у безпосередній близькості до партнерів і клієнтів, а також кордонів з Європою. Це робить транспортування продукції зручним як для внутрішніх споживачів, так і для експорту, наголосили в компанії.

При будівництві окрема увага приділяється інфраструктурі. «Ковальська» створює не лише потужні виробничі майданчики, а й естетичну, сучасну індустріальну архітектуру, що гармонійно інтегрується в навколишнє середовище.

Крім виробничих ліній, на території будують адміністративно-побутовий комплекс, ремонтні майстерні, складські приміщення, а також готель, простір з магазином, фудкортом, спортивним майданчиком та зоною для паркування.

Архітектурне оформлення комплексу відображатиме підхід «Ковальської» до будівництва – якість, функціональність, упізнаваний стиль та естетика. Непромислова частина інфраструктури буде відкрита для мешканців Розвадова й гостей підприємства.

Як писало раніше Delo.ua, інвестиційний холдинг EFI Group, який раніше заявляв пробудівництво склозаводу на Житомирщині, анонсував, що реалізацію проєкту вирішили перенести в Київську область. Виробнича ділянка розташована за 15 км від столиці..