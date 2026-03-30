Обогнали Польшу: Украина заняла первое место в Европе по экспорту малины

По результатам прошлого года Украина опередила Польшу и Сербию по объему поставок замороженной малины на внешние рынки

Как пишет Delo.ua, об этом заявил президент "Украинской плодоовощной ассоциации" (УПОА) Тарас Баштанник, передает AgroTimes.

По его словам, Украина сохраняет статус наиболее конкурентоспособного производителя благодаря более низкой себестоимости производства по сравнению с европейскими соседями.

Баштанник подчеркнул, что, несмотря на логистические вызовы и блокирование границ, украинские экспортеры успешно диверсифицировали маршруты поставок.

"У Украины сейчас есть все козыри, мы все еще дешевле в себестоимости. По результатам урожая 24-го года мы были первыми во всей Европе по экспорту, обогнав и поляков, и сербов", — подчеркнул эксперт.

Ожидается, что по итогам текущего сезона Украина сможет снова подтвердить свое лидерство на европейском рынке.

Отметим, что Украина постепенно отбирает долю рынка замороженных ягод в Сербии и Польше. Украинская продукция имеет примерно в 1,5 раза более низкую себестоимость, что позволяет активно конкурировать на рынке ЕС, где ее доля уже достигает около 9,5%.

Приблизительная себестоимость за килограмм украинской малины €1,08, в то время как польской примерно €1,7 и Сербской €1,8.

Как сообщалось ранее, основными рынками сбыта украинской малины остаются Польша, на которую приходится 45% экспорта, и Германия – 18% поставок.