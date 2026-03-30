Випередили Польщу: Україна зайняла перше місце в Європі за експортом малини

Україна вийшла на перше місце в Європі за експортом замороженої малини / Depositphotos

За результатами минулого року Україна випередила Польщу та Сербію за обсягами постачання замороженої малини на зовнішні ринки

Як пише Delo.ua, про це заявив президент "Української плодовочевої асоціації" (УПОА) Тарас Баштанник, передає AgroTimes.

 За його словами, Україна зберігає статус найбільш конкурентоспроможного виробника завдяки нижчій собівартості виробництва порівняно з європейськими сусідами.

Баштанник наголосив, що попри логістичні виклики та блокування кордонів, українські експортери успішно диверсифікували маршрути поставок. 

"Україна зараз має всі козирі, ми все ще дешевші в собівартості. По результатам врожаю 24-го року ми були перші у всій Європі по експорту, обігнавши і поляків, і сербів", — підкреслив експерт. 

Очікується, що за підсумками поточного сезону Україна зможе знову підтвердити своє лідерство на європейському ринку.

Зауважимо, Україна поступово відбирає частку ринку заморожених ягід у Сербії та Польщі. Українська продукція має приблизно у 1,5 раза нижчу собівартість, що дозволяє активно конкурувати на ринку ЄС, де її частка вже сягає близько 9,5%.

Приблизна собівартість за кілограм української малини €1,08, в той час як польської приблизно €1,7 та Сербської €1,8.

Як повідомлялося раніше, основними ринками збуту української малини залишаються Польща, на яку припадає 45% експорту, та Німеччина - 18% постачань.

Автор:
Світлана Манько