Оценено 89% активов: в АРМА одновременно продолжаются четыре масштабных аудита

Временная исполняющая обязанности главы АРМА Ярослава Максименко заявила о начале комплексной проверки деятельности Агентства. В настоящее время в институте проходят три внешних и одного внутреннего аудита, целью которых является полная институциональная перезагрузка и модернизация управления арестованным имуществом.

Как сообщает Delo.ua , об этом Максименко рассказала в комментарии "Интерфакс-Украина".

Одним из ключевых этапов реформы стала полная инвентаризация — на сегодняшний день проведена оценка уже 89% активов, переданных в управление Агентства.

Четыре уровня контроля: от реестров до стратегии

По словам главы ведомства, аудиты охватывают все критические направления работы АРМА:

Международный институциональный аудит: оценка функций и задач Агентства международными экспертами по укреплению его статуса. Аудит Реестра арестованных активов: при поддержке Совета Европы проводится проверка базы данных, ранее являвшейся объектом многочисленных манипуляций и злоупотреблений. Аудит показателей Ukraine Facility: контроль за внедрением реформы АРМА, являющейся одним из условий получения финансовой поддержки от ЕС. Внутренний оперативный контроль: регулярная четырехуровневая проверка всех процессов для быстрого реагирования на риски.

Результаты оценки и детенизация

Завершение оценки почти 90% активов позволит впервые получить полное представление о реальном объеме и стоимости имущества, находящегося в управлении государства. В ближайшее время Агентство планирует обнародовать подробные результаты этой работы.

"Мы стремимся построить систему целостного мониторинга: от розыска и выявления активов до их эффективного менеджмента и возвращения в экономику Украины", - подчеркнула Ярослава Максименко.

Напомним, конкурсная комиссия по отбору главы АРМА утвердила результаты тестирования на логику и математику, которое составил всего один кандидат из тринадцати. Единственным претендентом, прошедшим этот этап, стал Виктор Дубовик, возглавляющий Директорат по правовой политике Офиса президента.

Больше о АРМА

Специальный центральный орган исполнительной власти, созданный для борьбы с коррупцией и другими преступлениями из-за работы с незаконно приобретенными активами, появился в 2016 году. Его создание было одним из основных критериев выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

АРМА уполномочено на выявление и розыск активов - имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Кроме того, на основании решения суда АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест.

В ноябре АРМА начало внутреннюю проверку фактов возможной причастности работников ведомства к резонансному расследованию НАБУ в сфере энергетики (сделка "Мидас"), в которой фигурирует бизнесмен Тимур Миндич.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что "долгое время АРМА тоже считалась в сфере влияния Тимура Миндича".

Напомним, закон о реформе АРМА президент Владимир Зеленский подписал еще 27 июля. Этот шаг является частью обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility – ключевого инструмента для получения финансовой помощи от Евросоюза.