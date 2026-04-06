Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,65

--0,16

EUR

50,31

--0,14

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,69

50,42

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Оценено 89% активов: в АРМА одновременно продолжаются четыре масштабных аудита

Ярослава Максименко
Ярослав Максименко. Фото: facebook.com/oleksii.sobolev

Временная исполняющая обязанности главы АРМА Ярослава Максименко заявила о начале комплексной проверки деятельности Агентства. В настоящее время в институте проходят три внешних и одного внутреннего аудита, целью которых является полная институциональная перезагрузка и модернизация управления арестованным имуществом.

Как сообщает Delo.ua , об этом Максименко рассказала в комментарии "Интерфакс-Украина".

Одним из ключевых этапов реформы стала полная инвентаризация — на сегодняшний день проведена оценка уже 89% активов, переданных в управление Агентства.

Четыре уровня контроля: от реестров до стратегии

По словам главы ведомства, аудиты охватывают все критические направления работы АРМА:

  1. Международный институциональный аудит: оценка функций и задач Агентства международными экспертами по укреплению его статуса.
  2. Аудит Реестра арестованных активов: при поддержке Совета Европы проводится проверка базы данных, ранее являвшейся объектом многочисленных манипуляций и злоупотреблений.
  3. Аудит показателей Ukraine Facility: контроль за внедрением реформы АРМА, являющейся одним из условий получения финансовой поддержки от ЕС.
  4. Внутренний оперативный контроль: регулярная четырехуровневая проверка всех процессов для быстрого реагирования на риски.

Результаты оценки и детенизация

Завершение оценки почти 90% активов позволит впервые получить полное представление о реальном объеме и стоимости имущества, находящегося в управлении государства. В ближайшее время Агентство планирует обнародовать подробные результаты этой работы.

"Мы стремимся построить систему целостного мониторинга: от розыска и выявления активов до их эффективного менеджмента и возвращения в экономику Украины", - подчеркнула Ярослава Максименко.

Напомним, конкурсная комиссия по отбору главы АРМА утвердила результаты тестирования на логику и математику, которое составил всего один кандидат из тринадцати. Единственным претендентом, прошедшим этот этап, стал Виктор Дубовик, возглавляющий Директорат по правовой политике Офиса президента.

Больше о АРМА

Специальный центральный орган исполнительной власти, созданный для борьбы с коррупцией и другими преступлениями из-за работы с незаконно приобретенными активами, появился в 2016 году. Его создание было одним из основных критериев выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

АРМА уполномочено на выявление и розыск активов - имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Кроме того, на основании решения суда АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест.

В ноябре АРМА начало   внутреннюю проверку   фактов возможной причастности работников ведомства к резонансному расследованию НАБУ в сфере энергетики (сделка "Мидас"), в которой фигурирует бизнесмен Тимур Миндич.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что "долгое время АРМА тоже считалась в сфере влияния Тимура Миндича".

Напомним, закон о реформе АРМА президент Владимир Зеленский подписал еще 27 июля. Этот шаг является частью обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility – ключевого инструмента для получения финансовой помощи от Евросоюза.

Автор:
Максим Кольц