Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,65

--0,16

EUR

50,31

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,69

50,42

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Оцінено 89% активів: в АРМА одночасно тривають чотири масштабні аудити

Ярослава Максименко
Ярослава Максименко. Фото: facebook.com/oleksii.sobolev

Тимчасова виконувачка обов’язків голови АРМА Ярослава Максименко заявила про початок комплексної перевірки діяльності Агентства. Наразі в інституції проходять три зовнішні та один внутрішній аудит, метою яких є повне інституційне перезавантаження та модернізація управління арештованим майном.

Як повідомляє Delo.ua, про це Максименко розповіла у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Одним із ключових етапів реформи стала повна інвентаризація — на сьогодні проведено оцінку вже 89% активів, переданих в управління Агентства.

Чотири рівні контролю: від реєстрів до стратегії

За словами очільниці відомства, аудити охоплюють усі критичні напрямки роботи АРМА:

  1. Міжнародний інституційний аудит: оцінка функцій та завдань Агентства міжнародними експертами для зміцнення його статусу.
  2. Аудит Реєстру арештованих активів: за підтримки Ради Європи проводиться перевірка бази даних, яка раніше була об’єктом численних маніпуляцій та зловживань.
  3. Аудит показників Ukraine Facility: контроль за впровадженням реформи АРМА, що є однією з умов отримання фінансової підтримки від ЄС.
  4. Внутрішній оперативний контроль: регулярна чотирирівнева перевірка всіх процесів для швидкого реагування на ризики.

Результати оцінки та детінізація

Завершення оцінки майже 90% активів дозволить вперше отримати повне уявлення про реальний обсяг та вартість майна, що перебуває в управлінні держави. Найближчим часом Агентство планує оприлюднити детальні результати цієї роботи.

"Ми прагнемо побудувати систему цілісного моніторингу: від розшуку та виявлення активів до їхнього ефективного менеджменту та повернення в економіку України", — наголосила Ярослава Максименко.

Нагадаємо, конкурсна комісія з відбору голови АРМА затвердила результати тестування на логіку та математику, яке склав лише один кандидат із тринадцяти. Єдиним претендентом, що пройшов цей етап, став Віктор Дубовик, який очолює Директорат з питань правової політики Офісу президента.

Більше про АРМА

Спеціальний центральний орган виконавчої влади, створений для боротьби з корупцією та іншими злочинами через роботу з незаконно набутими активами, з’явився 2016 року. Його створення було одним з основних критеріїв виконання Україною Плану дій із лібералізації візового режиму з ЄС.

АРМА уповноважене на виявлення та розшук активів — майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення в дохід держави.

Крім того, на підставі рішення суду АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт.

У листопаді АРМА розпочало внутрішню перевірку фактів можливої причетності працівників відомства до резонансного розслідування НАБУ у сфері енергетики (операція "Мідас"), у якій фігурує бізнесмен Тімур Міндіч. 

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що "довгий час АРМА теж вважалась в сфері впливу Тімура Міндіча".

Нагадаємо, закон про реформу АРМА президент Володимир Зеленський підписав ще 27 липня.Цей крок є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility — ключового інструменту для отримання фінансової допомоги від Євросоюзу.

Автор:
Максим Кольц