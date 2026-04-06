Оцінено 89% активів: в АРМА одночасно тривають чотири масштабні аудити

Тимчасова виконувачка обов’язків голови АРМА Ярослава Максименко заявила про початок комплексної перевірки діяльності Агентства. Наразі в інституції проходять три зовнішні та один внутрішній аудит, метою яких є повне інституційне перезавантаження та модернізація управління арештованим майном.

Як повідомляє Delo.ua, про це Максименко розповіла у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Одним із ключових етапів реформи стала повна інвентаризація — на сьогодні проведено оцінку вже 89% активів, переданих в управління Агентства.

Чотири рівні контролю: від реєстрів до стратегії

За словами очільниці відомства, аудити охоплюють усі критичні напрямки роботи АРМА:

Міжнародний інституційний аудит: оцінка функцій та завдань Агентства міжнародними експертами для зміцнення його статусу. Аудит Реєстру арештованих активів: за підтримки Ради Європи проводиться перевірка бази даних, яка раніше була об’єктом численних маніпуляцій та зловживань. Аудит показників Ukraine Facility: контроль за впровадженням реформи АРМА, що є однією з умов отримання фінансової підтримки від ЄС. Внутрішній оперативний контроль: регулярна чотирирівнева перевірка всіх процесів для швидкого реагування на ризики.

Результати оцінки та детінізація

Завершення оцінки майже 90% активів дозволить вперше отримати повне уявлення про реальний обсяг та вартість майна, що перебуває в управлінні держави. Найближчим часом Агентство планує оприлюднити детальні результати цієї роботи.

"Ми прагнемо побудувати систему цілісного моніторингу: від розшуку та виявлення активів до їхнього ефективного менеджменту та повернення в економіку України", — наголосила Ярослава Максименко.

Нагадаємо, конкурсна комісія з відбору голови АРМА затвердила результати тестування на логіку та математику, яке склав лише один кандидат із тринадцяти. Єдиним претендентом, що пройшов цей етап, став Віктор Дубовик, який очолює Директорат з питань правової політики Офісу президента.

Більше про АРМА

Спеціальний центральний орган виконавчої влади, створений для боротьби з корупцією та іншими злочинами через роботу з незаконно набутими активами, з’явився 2016 року. Його створення було одним з основних критеріїв виконання Україною Плану дій із лібералізації візового режиму з ЄС.

АРМА уповноважене на виявлення та розшук активів — майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення в дохід держави.

Крім того, на підставі рішення суду АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт.

У листопаді АРМА розпочало внутрішню перевірку фактів можливої причетності працівників відомства до резонансного розслідування НАБУ у сфері енергетики (операція "Мідас"), у якій фігурує бізнесмен Тімур Міндіч.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що "довгий час АРМА теж вважалась в сфері впливу Тімура Міндіча".

Нагадаємо, закон про реформу АРМА президент Володимир Зеленський підписав ще 27 липня.Цей крок є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility — ключового інструменту для отримання фінансової допомоги від Євросоюзу.