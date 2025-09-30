ОККО отказалась брать в аренду заправку KLO: причина

OKKO Group отказалась арендовать сеть автозаправочных станций KLO в столице и Киевской области.

Об этом журналисту Delo.ua сообщили в пресс-службе ОККО.

"Наша компания отозвала все заявки на аренду АЗК сети KLO. Не договорились по основным вопросам", – рассказали в компании.

Других подробностей в ОККО не предоставили.

В апреле 2025 года Антимонопольный комитет Украины разрешил сети ОККО арендовать 38 автозаправочных комплексов KLO с возможностью дальнейшего выкупа.

Ранее АМКУ также открыл дело о концентрациях в виде приобретения контроля "ОККО-Драйв" над активами компаний "Автобансервис", "Джинджер-с" и "Кло" путем получения в аренду активов в виде 19 единых имущественных комплексов - автозаправочных станций, расположенных в пределах Киева.

Таким образом планировалось, что ОККО возьмет под свой контроль 57 автозаправочных станций KLO в Киеве и столичном регионе. При этом под брендом KLO.

Об ОККО

OKKO Group объединяет более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг. Флагманской компанией группы является концерн "Галнафтогаз", управляющий одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине под брендом ОККО. На сайте сети отмечается, что на сегодняшний день она насчитывает более 400 автозаправочных комплексов по всей стране.

Компания также развивает сопутствующие услуги, такие как рестораны A la minute, Pasta Mia и кафе Hot Cafe на заправках. По итогам 2022 года ОККО была крупнейшей среди топливных компаний Украины с долей рынка 25%.

Основателем и конечным бенефициаром группы Виталий Антонов.

О KLO

KLO была основана в 1995 году украинскими предпринимателями Вячеславом Стешенко и Игорем Чернявским, которые до сих пор являются совладельцами бренда.

Первая АЗС под фирменными цветами и брендом KLO была открыта в пгт Корчеватое.

На 2024 год сеть автозаправочных станций KLO насчитывала более 70 АЗК с собственными ресторанами, магазинами, кафе, мойками в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях.