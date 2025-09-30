ОККО відмовилася брати в оренду заправки KLO: причина

OKKO Group відмовилася брати в оренду мережу автозаправних станцій KLO у столиці та Київській області.

Про це журналісту Delo.ua повідомили у пресслужбі ОККО.

"Наша компанія відкликала усі заявки на оренду АЗК мережі KLO. Не домовились по основних питаннях", – розповіли в компанії.

Інших подробиць в ОККО не надали.

У квітні 2025 року Антимонопольний комітет України дозволив мережі ОККО орендувати 38 автозаправних комплексів KLO із можливістю подальшого викупу.

Раніше АМКУ також розпочав справу про концентрації у вигляді набуття контролю "ОККО-Драйв" над активами компаній "Автобансервіс", "Джинджер-с" та "Кло" шляхом одержання в оренду активів у вигляді 19 єдиних майнових комплексів — автозаправних станцій, які розташовані в межах Києва.

Таким чином планувалося, що ОККО візьме під свій контроль 57 автозаправних станцій KLO у Києві й столичному регіоні. При цьому під брендом KLO.

Про ОККО

OKKO Group об'єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який управляє однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом ОККО. На сайті мережі зазначається, що станом на зараз вона налічує понад 400 автозаправних комплексів по всій країні.

Компанія також розвиває супутні сервіси, такі як ресторани A la minute, Pasta Mia та кафе Hot Cafe на заправках. За підсумками 2022 року ОККО була найбільшою серед паливних компаній України з часткою ринку 25%.

Засновником і кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.

Про KLO

KLO була заснована 1995 року українськими підприємцями В'ячеславом Стешенком та Ігорем Чернявським, які досі є співвласниками бренду.

Перша АЗС під фірмовими кольорами і брендом KLO була відкрита в смт Корчувате.

Станом на 2024 рік мережа автозаправних станцій KLO налічувала понад 70 АЗК з власними ресторанами, магазинами, кафе, мийками в Києві, Київській, Житомирській та Чернігівській областях.