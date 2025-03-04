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Около миллиона украинцев перенесли мобильные номера

мобильный телефон
Фото: Freepik

По состоянию на 3 марта 2025 количество номеров мобильной связи, перенесенных в рамках услуги MNP (перенос с сохранением номера), составляет 950,98 тыс.

Об этом сообщает Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК).

Отмечается, что с начала действия услуги MNP с 1 мая 2019, позволяющей свободно менять оператора, сохраняя свой мобильный номер, ею воспользовалось почти миллион абонентов — 950 989.

По данным Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) по состоянию на 4 марта уже обработано 1,5 млн запросов по переносу номера от абонентов.

Как сообщалось, в декабре после повышения тарифов на мобильную связь у ключевых операторов мобильной связи началась массовая миграция абонентов. В частности, более полумиллиона украинцев перенесли мобильные номера в lifecell. Работа услуги смены мобильного оператора с сохранением номера MNP даже была остановлена на 6 часов из-за резкого роста нагрузки.

Детальнее о новых тарифах на мобильную связь читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько