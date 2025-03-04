Майже мільйон українців перенесли мобільні номери

Станом на 3 березня 2025 року кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP (перенесення зі збереженням номера),становить 950,98 тис.

Про це повідомляє Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Зазначається, що з початку дії послуги MNP з 1 травня 2019 року, яка дозволяє вільно змінювати оператора, зберігаючи свій мобільний номер, нею скористалось майже мільйон абонентів - 950 989.

За даними Українського державного центру радіочастот (УДЦР) станом на 4 березня вже оброблено 1,5 млн запитів щодо перенесення номеру від абонентів.

Як повідомлялося, у грудні після підвищення тарифів на мобільний зв'язок у ключових операторів мобільного зв'язку почалась масова міграція абонентів. Зокрема, понад пів мільйона українців перенесли мобільні номери до lifecell. Роботу послуги зміни мобільного оператора зі збереженням номера MNP навіть було зупинено на 6 годин через різке зростання навантаження.

Детальніше про нові тарифи на мобільний зв'язок читайте в матеріалі Delo.ua.