Олег Стринжа покинул пост финансового директора Ощадбанка

Набсовет Ощадбанка прекратил полномочия и трудовые отношения с заместителем председателя правления, ответственным за финансы, Олегом Стринжей. Решение вступило в силу 29 июня 2026 г. и принято по взаимному согласию сторон.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Ощадбанка.

Олег Стринжа занимал должность заместителя председателя правления банка за последние пять лет. В банке отмечают, что за это время финансовая функция прошла масштабную модернизацию.

Среди ключевых изменений, реализуемых под его руководством:

создание современной системы управленческой отчетности в соответствии с международными стандартами;

развитие корпоративного хранилища данных и внедрение аналитических инструментов, в частности, на базе алгоритмов машинного обучения;

запуск современной системы управления активами и пассивами (ALM);

усовершенствование подходов к управлению капиталом, финансовой отчетности и аудиту;

обновление процедур закупок и управления инвестициями, в первую очередь в сфере ИТ.

Председатель наблюдательного совета Ощадбанка Владимир Лавренчук заявил, что за время работы Стринжи финансовая функция банка претерпела глубокую трансформацию, что способствовало укреплению финансовой устойчивости и повышению эффективности управленческих процессов.

Сам Стринжа отметил, что через пять лет команде удалось построить современную систему управленческой отчетности, согласовать систему KPI бизнес-подразделений со стратегией банка и развивать финансовую культуру, ориентированную на инновации и использование технологий искусственного интеллекта.

В то же время наблюдательный совет особо подчеркнул, что его позиция по уголовному производству в отношении Стринжи остается неизменной. В учреждении подчеркнули, что соблюдают принцип презумпции невиновности и не ставят под сомнение профессиональную добродетель бывшего члена правления.

В банке также отметили, что решение о прекращении полномочий является исключительно вопросом корпоративного управления и не связано с оценкой или ходом уголовного производства.

Напомним, в мае Ощадбанк официально отстранил от должности Олега Стринжа. Решение было принято во исполнение определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 18 мая.

Детали дела

Причиной устранение топменеджера Ощадбанка с должности стало подозрение в служебной халатности, которую Олегу Стринжи вручила Печерская окружная прокуратура.

Дело касается тендера на приобретение аккумуляторов и инверторов на сумму 140,9 млн. грн. Оборудование покупалось для обеспечения бесперебойной работы отделений по программе Нацбанка Power Banking в условиях отключений света.

Правоохранители обвиняют чиновника в том, что во время этой закупки банк отклонил другое, более выгодное предложение на сумму 115 млн грн за такое же оборудование.

В результате государственное финучреждение потеряло возможность сэкономить 25,9 млн грн, которые следствие квалифицирует как прямые убытки.