Олег Стринжа залишив посаду фінансового директора Ощадбанку

Наглядова рада Ощадбанку припинила повноваження та трудові відносини із заступником голови правління, відповідальним за фінанси, Олегом Стринжею. Рішення набуло чинності 29 червня 2026 року та ухвалене за взаємною згодою сторін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Ощадбанку.

Олег Стринжа обіймав посаду заступника голови правління банку протягом останніх п'яти років. У банку зазначають, що за цей час фінансова функція пройшла масштабну модернізацію.

Серед ключових змін, реалізованих під його керівництвом:

створення сучасної системи управлінської звітності відповідно до міжнародних стандартів;

розвиток корпоративного сховища даних та впровадження аналітичних інструментів, зокрема на базі алгоритмів машинного навчання;

запуск сучасної системи управління активами та пасивами (ALM);

удосконалення підходів до управління капіталом, фінансової звітності та аудиту;

оновлення процедур закупівель та управління інвестиціями, насамперед у сфері ІТ.

Голова наглядової ради Ощадбанку Володимир Лавренчук заявив, що за час роботи Стринжі фінансова функція банку зазнала глибокої трансформації, що сприяло зміцненню фінансової стійкості та підвищенню ефективності управлінських процесів.

Сам Олег Стринжа зазначив, що за п'ять років команді вдалося побудувати сучасну систему управлінської звітності, узгодити систему KPI бізнес-підрозділів зі стратегією банку та розвивати фінансову культуру, орієнтовану на інновації та використання технологій штучного інтелекту.

Водночас наглядова рада окремо наголосила, що її позиція щодо кримінального провадження стосовно Стринжі залишається незмінною. В установі підкреслили, що дотримуються принципу презумпції невинуватості та не ставлять під сумнів професійну доброчесність колишнього члена правління.

У банку також зазначили, що рішення про припинення повноважень є виключно питанням корпоративного управління та не пов'язане з оцінкою чи перебігом кримінального провадження.

Нагадаємо, у травні Ощадбанк офіційно відсторонив від посади Олега Стринжу. Рішення ухвалено було на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 травня.

Деталі справи

Причиною усунення топменеджера Ощадбанку з посади стала підозра у службовій недбалості, яку Олегу Стринжі вручила Печерська окружна прокуратура.

Справа стосується тендера на придбання акумуляторів та інверторів на суму 140,9 млн грн. Обладнання купували для забезпечення безперебійної роботи відділень за програмою Нацбанку Power Banking в умовах відключень світла.

Правоохоронці звинувачують посадовця в тому, що під час цієї закупівлі банк відхилив іншу, значно вигіднішу пропозицію на суму 115 млн грн за таке саме обладнання.

У результаті державна фінустанова втратила можливість заощадити 25,9 млн грн, які слідство наразі кваліфікує як прямі збитки.