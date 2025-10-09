ООН собирается сократить четверть миротворцев в мире из-за нехватки финансирования от США

Организация Объединенных Наций в ближайшие месяцы планирует сократить на четверть миротворческий личный состав в девяти операциях по всему миру. Причиной этого является острая нехватка средств и неопределенное будущее финансирование со стороны Соединенных Штатов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленные чиновники ООН объявили об этом в среду, подчеркнув, что финансовый кризис требует беспрецедентных шагов.

"В целом нам придется репатриировать... около 25% наших миротворческих войск и полицейских, а также их оборудование, а также большое количество гражданского персонала в миссиях", - сообщил высокопоставленный чиновник ООН на условиях анонимности.

По его словам, это будет означать вывод от 13 000 до 14 000 военнослужащих и полицейских.

Долг США

Вашингтон традиционно является крупнейшим донором миротворческих операций ООН, обеспечивая более 26% финансирования. Тем не менее, его финансовые обязательства остаются невыполненными, усугубляя кризис.

По информации другого чиновника ООН, США уже имели задолженность в $1,5 миллиарда к началу нового финансового года 1 июля. Теперь Вашингтон дополнительно задолжал еще $1,3 млрд, в результате чего общая сумма непогашенных счетов превысила $2,8 млрд.

Ситуацию усложняют политические решения в США. В августе администрация президента Дональда Трампа в одностороннем порядке упразднила около $800 миллионов финансирования миротворческих операций, выделенных на 2024 и 2025 годы. Кроме того, Бюджетное управление Белого дома предложило полностью прекратить финансирование миротворческих миссий ООН в 2026 году, ссылаясь на неудачи операций в Мали, Ливане и Демократической Республике Конго.

Хотя США сообщили ООН о скором совершении платежа в размере $680 миллионов, это не решает общей проблемы задолженности.

Какие миссии пострадают

Сокращения коснутся операций в девяти регионах мира. Миротворческие миссии, пострадавшие от нехватки финансирования, проводятся в:

Южном Судане

Демократической Республике Конго

Ливане

Косово

Кипре

Центральноафриканская Республика

Западной Сахаре

Демилитаризованной зоне Голанских высот

Административном районе Абьеи (Совместное управление Судана и Южного Судана).

Напомним, в августе агентство США по международному развитию (USAID) официально прекратило работу. Часть ключевых программ передана Госдепартаменту, а процесс ликвидации агентства контролирует Офис менеджмента и бюджета.

В январе 2025 года Трамп издал указ о приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней, включая помощь через USAID.