ООН збирається скоротити чверть миротворців у світі через брак фінансування від США
Організація Об'єднаних Націй (ООН) найближчими місяцями планує скоротити на чверть миротворчий особовий склад у дев'яти операціях по всьому світу. Причиною цього є гострий брак коштів та невизначене майбутнє фінансування з боку Сполучених Штатів.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.
Високопосадовці ООН оголосили про це в середу, підкресливши, що фінансова криза вимагає безпрецедентних кроків.
"Загалом, нам доведеться репатріювати... близько 25% наших миротворчих військ та поліцейських, а також їхнє обладнання, а також велику кількість цивільного персоналу в місіях", – повідомив високопоставлений чиновник ООН на умовах анонімності.
За його словами, це означатиме виведення від 13 000 до 14 000 військовослужбовців та поліцейських.
Борг США
Вашингтон традиційно є найбільшим донором миротворчих операцій ООН, забезпечуючи понад 26% фінансування. Проте, його фінансові зобов'язання залишаються невиконаними, поглиблюючи кризу.
За інформацією іншого чиновника ООН, США вже мали заборгованість у розмірі $1,5 мільярда до початку нового фінансового року 1 липня. Тепер Вашингтон додатково заборгував ще $1,3 мільярда, в результаті чого загальна сума непогашених рахунків перевищила $2,8 мільярда.
Ситуацію ускладнюють політичні рішення в США. У серпні адміністрація президента Дональда Трампа в односторонньому порядку скасувала близько $800 мільйонів фінансування миротворчих операцій, виділених на 2024 та 2025 роки. Крім того, Бюджетне управління Білого дому запропонувало повністю припинити фінансування миротворчих місій ООН у 2026 році, посилаючись на невдачі операцій у Малі, Лівані та Демократичній Республіці Конго.
Хоча США повідомили ООН про швидке здійснення платежу в розмірі $680 мільйонів, це не вирішує загальної проблеми заборгованості.
Які місії постраждають
Скорочення торкнуться операцій у дев'яти регіонах світу. Миротворчі місії, які постраждають від браку фінансування, проводяться у:
- Південному Судані
- Демократичній Республіці Конго
- Лівані
- Косово
- Кіпрі
- Центральноафриканській Республіці
- Західній Сахарі
- Демілітаризованій зоні Голанських висот
- Адміністративному районі Аб'єї (Спільне управління Судану та Південного Судану).
Нагадаємо, в серпні агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно припинило роботу. Частину ключових програм передано до Держдепартаменту, а процес ліквідації агентства контролює Офіс менеджменту та бюджету.
В січні 2025 року Трамп видав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів, включаючи допомогу через USAID.