ООН збирається скоротити чверть миротворців у світі через брак фінансування від США

Організація Об'єднаних Націй (ООН) найближчими місяцями планує скоротити на чверть миротворчий особовий склад у дев'яти операціях по всьому світу. Причиною цього є гострий брак коштів та невизначене майбутнє фінансування з боку Сполучених Штатів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Високопосадовці ООН оголосили про це в середу, підкресливши, що фінансова криза вимагає безпрецедентних кроків.

"Загалом, нам доведеться репатріювати... близько 25% наших миротворчих військ та поліцейських, а також їхнє обладнання, а також велику кількість цивільного персоналу в місіях", – повідомив високопоставлений чиновник ООН на умовах анонімності.

За його словами, це означатиме виведення від 13 000 до 14 000 військовослужбовців та поліцейських.

Борг США

Вашингтон традиційно є найбільшим донором миротворчих операцій ООН, забезпечуючи понад 26% фінансування. Проте, його фінансові зобов'язання залишаються невиконаними, поглиблюючи кризу.

За інформацією іншого чиновника ООН, США вже мали заборгованість у розмірі $1,5 мільярда до початку нового фінансового року 1 липня. Тепер Вашингтон додатково заборгував ще $1,3 мільярда, в результаті чого загальна сума непогашених рахунків перевищила $2,8 мільярда.

Ситуацію ускладнюють політичні рішення в США. У серпні адміністрація президента Дональда Трампа в односторонньому порядку скасувала близько $800 мільйонів фінансування миротворчих операцій, виділених на 2024 та 2025 роки. Крім того, Бюджетне управління Білого дому запропонувало повністю припинити фінансування миротворчих місій ООН у 2026 році, посилаючись на невдачі операцій у Малі, Лівані та Демократичній Республіці Конго.

Хоча США повідомили ООН про швидке здійснення платежу в розмірі $680 мільйонів, це не вирішує загальної проблеми заборгованості.

Які місії постраждають

Скорочення торкнуться операцій у дев'яти регіонах світу. Миротворчі місії, які постраждають від браку фінансування, проводяться у:

Південному Судані

Демократичній Республіці Конго

Лівані

Косово

Кіпрі

Центральноафриканській Республіці

Західній Сахарі

Демілітаризованій зоні Голанських висот

Адміністративному районі Аб'єї (Спільне управління Судану та Південного Судану).

Нагадаємо, в серпні агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно припинило роботу. Частину ключових програм передано до Держдепартаменту, а процес ліквідації агентства контролює Офіс менеджменту та бюджету.

В січні 2025 року Трамп видав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів, включаючи допомогу через USAID.