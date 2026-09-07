Операция НАБУ "Карфаген": что о новом коррупционном скандале думает бизнес

Обнародованные НАБУ и САП материалы операции "Карфаген" по разоблачению преступной организации в Офисе Генерального прокурора вызвали бурную реакцию украинских предпринимателей и бывших руководителей государственных компаний. По версии следствия, чиновники центрального аппарата прокуратуры обеспечивали системную защиту мошеннических колл-центров и легализовали теневые доходы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на публикации предпринимателей в Facebook.

Владимир Поперешнюк, соучредитель компании NOVA ("Новая почта")

Соучредитель NOVA рассматривает скандальные пленки как наглядное доказательство господства чиновничьего "политического средства обогащения", когда блага не создаются собственным трудом, а присваиваются силой.

"Сейфы с кэшем и пленки - это не сбой политической системы. Это и есть сама система обогащения политическим средством, и она работает именно так", - подчеркивает предприниматель.

По его мнению, наказаниями или посадками это явление не преодолеть. Единственный действенный выход — уничтожить почву для злоупотреблений из-за тотальной приватизации, ликвидации излишних министерств и дерегуляции: "Не заменить плохих на хороших, а ликвидировать сами должности: меньше чиновников, меньше министерств, радикально меньше полномочий" .

Александр Деркач, соучредитель банка "Аваль" и холдинга "Молочный альянс"

Соучредитель "Молочного альянса" не разделяет мнение о том, что эту проблему можно решить исключительно экономическими мерами или либерализацией законодательства, указывая на чисто криминальный характер схемы:

"Речь идет о банальном криминале. Ни сокращение количества чиновников, ни уменьшение налогов, ни дерегуляция его не уничтожат. Потому что этот криминал крышует (а возможно, и инициирует) полностью прогнившую "правоохранительную систему" в связке с топчиновниками".

Владислав Смирнов, предприниматель, ведущий аналитик ЕАЦ "Медицинский Конструктор"

Владислав Смирнов отмечает, что дело демонстрирует качественно новый уровень кризиса – явление state capture (захват государства). В такой модели правоохранительный орган не просто подкупается извне: сама государственная функция становится частью коммерческой услуги по давлению на конкурентов и распределению нелегального рынка.

Аналитик обращает внимание, что в ряде операций НАБУ ("Мидас", "Династия", "Форест Гамп", "Карфаген") повторяются те же инструменты — госбанки, реестры и прокуратура. Это задает прямой вопрос к архитекторам централизованной вертикали:

"Если президент действительно ничего этого не знал, то что именно контролировала одна из наиболее централизованных президентских систем в современной истории Украины? А если знал, вопрос становится совсем другим".

Андрей Коболев, эксочельник НАК "Нефтегаз Украины"

Бывший глава "Нафтогаза" отмечает, что мотивом для взяточников остается безнаказанность чиновников прошлых политических эпох, которые до сих пор остаются у власти.

Он убежден, что полагаться только на конкурсы бесполезно, поскольку комиссии научились лгать, а профессиональные кадры в такую систему просто не идут. По словам Коболева, госуправление стремительно деградирует, а предпосылкой для перемен является "в первую очередь воля сверху — не декларативная, а реальная, которой пока не наблюдается" .

Светлана Панаиотиди, бывшая заместитель министра развития экономики

Экс-замминистра экономики отмечает глубинную социальную проблему — катастрофическую потерю уважения к честному труду на фоне культа быстрого успеха в соцсетях.

Сотни тысяч молодых людей, занятых в сетях мошеннических колл-центров, она называет следствием хронического упадка культуры и образования: "Это поколение в значительной степени не научено трудиться... Большой вопрос, как научить этих детей работать, те, которые сейчас не хотят, при таком развитии искусственного интеллекта уже скоро может и не смогут" .

Владимир Кудрицкий, бывший глава правления НЭК "Укрэнерго"

Эксчельник "Укрэнерго" указывает на парадокс: публичная кампания власти против нелегальных колл-центров свелась к тому, что на их защите разоблачили руководящие кадры прокуратуры.

Кудрицкий резюмирует, что подобные схемы являются прямым следствием системной негативной селекции во власти: "На должности, как правило, назначают наиболее лояльных, коррумпированных и тупых... Так что тот факт, что генпрокурор крышует колл-центры, не может нас ни пугать, ни удивлять" .

Операция НАБУ "Карфаген"

4 сентября НАБУ сообщило о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, возглавляемой сотрудником Офиса генпрокурора.

"Украинская правда" сообщала, что НАБУ и САП провели обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОВД Олега Кипера.

В субботу, 5 сентября, НАБУ разоблачило организацию во главе с должностным лицом Офиса генпрокурора, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колцентров и легализовывали имущество на десятки миллионов гривен.

В воскресенье, 6 сентября, генпрокурор Кравченко отреагировал на упоминания о себе на "пленках НАБУ" и отрицал причастность к возможному прикрытию незаконных колцентров и легализации полученных от их деятельности средств в рамках дела НАБУ и САП "Карфаген". Кроме того, он прокомментировал происхождение своего имущества и расходы семьи.

По данным следствия, один из руководителей структурных подразделений ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. Организатором схемы является заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива.

Всего по этому делу подозрения получили пять человек.

Что же такое эти мошеннические колл-центры, сколько и как они зарабатывают деньги, разбиралось Dilo.