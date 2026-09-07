Операція НАБУ "Карфаген": що про новий корупційний скандал думає бізнес

Оприлюднені НАБУ та САП матеріали операції "Карфаген" щодо викриття злочинної організації в Офісі Генерального прокурора викликали бурхливу реакцію українських підприємців і колишніх керівників державних компаній. За версією слідства, посадовці центрального апарату прокуратури забезпечували системний захист шахрайських кол-центрів та легалізували тіньові доходи.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на публікації підприємців у Facebook.

Володимир Поперешнюк, співзасновник компанії NOVA ("Нова пошта")

Співзасновник NOVA розглядає скандальні плівки як наочний доказ панування чиновницького "політичного засобу збагачення", коли блага не створюються власною працею, а привласнюються силою.

"Сейфи з кешем і плівки — це не збій політичної системи. Це і є сама система збагачення політичним засобом, і вона працює саме так", — підкреслює підприємець.

На його думку, покараннями чи посадками це явище не подолати. Єдиний дієвий вихід — знищити ґрунт для зловживань через тотальну приватизацію, ліквідацію зайвих міністерств і дерегуляцію: "Не замінити поганих на хороших, а ліквідувати самі посади: менше чиновників, менше міністерств, радикально менше повноважень".

Олександр Деркач, співзасновник банку "Аваль" та холдингу "Молочний альянс"

Співзасновник "Молочного альянсу" не поділяє думку про те, що цю проблему можна розв'язати виключно економічними заходами чи лібералізацією законодавства, вказуючи на чисто кримінальний характер схеми:

"Мова йде про банальний кримінал. Ні скорочення кількості чиновників, ні зменшення податків, ні дерегуляція його не знищать. Бо цей кримінал кришує (а можливо, й ініціює) повністю прогнивша "правоохоронна система" у зв'язці з топчиновниками".

Владислав Смірнов, підприємець, провідний аналітик ЕАЦ "Медичний Конструктор"

Владислав Смірнов наголошує, що справа демонструє якісно новий рівень кризи — явище state capture (захоплення держави). У такій моделі правоохоронний орган не просто підкуповують ззовні: сама державна функція стає частиною комерційної послуги з тиску на конкурентів та розподілу нелегального ринку.

Аналітик звертає увагу, що в низці операцій НАБУ ("Мідас", "Династія", "Форест Гамп", "Карфаген") повторюються ті самі інструменти — держбанки, реєстри та прокуратура. Це ставить пряме запитання до архітекторів централізованої вертикалі:

"Якщо президент справді нічого цього не знав, то що саме контролювала одна з найбільш централізованих президентських систем у сучасній історії України? А якщо знав, питання стає зовсім іншим".

Андрій Коболєв, ексочільник НАК "Нафтогаз України"

Колишній очільник "Нафтогазу" зазначає, що мотивом для хабарників залишається безкарність посадовців минулих політичних епох, які досі залишаються при владі.

Він переконаний, що покладатися лише на конкурси марно, оскільки комісії навчилися обманювати, а фахові кадри в таку систему просто не йдуть. За словами Коболєва, держуправління стрімко деградує, а передумовою для змін є "в першу чергу воля згори — не декларативна, а реальна, якої наразі не спостерігається".

Світлана Панаіотіді, колишня заступниця міністра розвитку економіки

Ексзаступниця міністра економіки наголошує на глибинній соціальній проблемі — катастрофічній втраті поваги до чесної праці на тлі культу швидкого успіху в соцмережах.

Сотні тисяч молодих людей, зайнятих у мережах шахрайських кол-центрів, вона називає наслідком хронічного занепаду культури та освіти: "Це покоління значною мірою не навчене трудитися... Велике питання, як навчити цих дітей працювати — ті, які зараз не хочуть, при такому розвитку штучного інтелекту вже скоро може і не зможуть".

Володимир Кудрицький, колишній голова правління НЕК "Укренерго"

Ексочільник "Укренерго" вказує на парадокс: публічна кампанія влади проти нелегальних кол-центрів звелася до того, що на їхньому захисті викрили саме керівні кадри прокуратури.

Кудрицький резюмує, що подібні схеми є прямим наслідком системної негативної селекції у владі: "На посади, як правило, призначають найбільш лояльних, корумпованих і тупих... Тож той факт, що генпрокурор кришує кол-центри, не має нас ані лякати, ані дивувати".

Операція НАБУ "Карфаген"

4 вересня НАБУ повідомило про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, яку очолював співробітник Офісу генпрокурора.

"Українська правда" повідомляла, що НАБУ і САП провели обшуки у генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та у голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

У суботу, 5 вересня, НАБУ викрило організацію на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських колцентрів і легалізовували майно на десятки мільйонів гривень.

У неділю, 6 вересня, генпрокурор Кравченко відреагував на згадки про себе на "плівках НАБУ" та заперечив причетність до можливого прикриття незаконних колцентрів та легалізації отриманих від їхньої діяльності коштів у межах справи НАБУ та САП "Карфаген". Окрім цього, він прокоментував походження свого майна та витрати родини.

За даними слідства, один із керівників структурних підрозділів ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. Організатором схеми є заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропива.

Всього у цій справі підозри отримали п’ятеро людей.

Що ж таке ці самі шахрайські кол-центри, скільки та як вони заробляють гроші, розбиралося Dilo.