Пенсии и страховые выплаты украинцев повысят на 12,1% - правительство объявило новые ставки

С 1 марта почти все пенсии и страховые выплаты будут автоматически проиндексированы на 12,1%. Повышение превышает уровень инфляции в прошлом году и обеспечит поддержку доходов граждан.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Повышение пенсий

"Такой размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и позволит поддержать уровень доходов людей в условиях роста цен. Правительство также продолжает практику индексации пенсий, назначенных в течение 2021-2025 годов. Это восстанавливает справедливость для тех пенсионеров, выплаты которых ранее не подпадали под индексацию", - подчеркнула она.

Перерасчет пенсий произойдет автоматически и охватит почти все основные виды выплат – пенсии по возрасту, военные, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, а также специальные пенсии для бывших работников органов местного самоуправления, госслужащих и ученых.

Также проиндексированы минимальные пенсии для лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий и страховые выплаты граждан, пострадавших от несчастных случаев. С 1 апреля работающим пенсионерам автоматически перечислят пенсии с учетом обновленного стажа и заработка.

Все выплаты будут производиться в пределах бюджета Пенсионного фонда. Государство последовательно выполняет свои социальные обязательства и заботится о гражданах, обеспечивая своевременное повышение пенсий даже в условиях войны.

Об индексации пенсий

Индексация пенсий предусмотрена законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который вступил в силу в 2004 году. В 2014–2016 годах из-за сложной финансово-экономической ситуации индексация не проводилась.

В 2017 году после пенсионной реформы норму по индексации возобновили. С 2019 года перерасчет производится по решению правительства с учетом темпов роста потребительских цен и средней заработной платы.

В предыдущие годы индексация пенсий составляла:

2021 год - 11%,

2022 год - 14%,

2023 год - 19,7%,

2024 год - 7,96%,

2025 год - 11,5%.

Минимальная пенсия вырастет до 6 тысяч гривен

Ранее Улютин сообщал, что правительство работает над пенсионной реформой, обеспечивающей более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы будут получать три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.

Министр подчеркнул, что повышение пенсий до 6 тысяч гривен коснется как минимум трети пенсионеров, но при условии реформы солидарной системы .

По данным Пенсионного фонда, на начало октября 2025 года средняя пенсия в Украине составила 6,4 тыс. грн. Но почти треть пенсионеров получают выплаты в размере 3340 грн (69 евро). Еще 4% пенсионеров живут около 2300 гривен в месяц. Каждый четвёртый пенсионер продолжает работать.

При этом средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должна быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.