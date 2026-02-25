Пенсії та страхові виплати українців підвищать на 12,1% – уряд оголосив нові ставки

З 1 березня майже всі пенсії та страхові виплати в Україні будуть автоматично проіндексовані на 12,1%. Підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і забезпечить підтримку доходів громадян.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Підвищення пенсій

"Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін. Уряд також продовжує практику індексації пенсій, призначених упродовж 2021–2025 років. Це відновлює справедливість для тих пенсіонерів, чиї виплати раніше не підпадали під індексацію", - наголосила вона.

Перерахунок пенсій відбудеться автоматично та охопить майже всі основні види виплат - пенсії за віком, військові, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, а також спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців і науковців.

Також проіндексовано мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та страхові виплати громадян, які постраждали від нещасних випадків. З 1 квітня працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого стажу та заробітку.

Усі виплати здійснюватимуться в межах бюджету Пенсійного фонду. Держава послідовно виконує свої соціальні зобов’язання та дбає про громадян, забезпечуючи своєчасне підвищення пенсій навіть в умовах війни.

Про індексацію пенсій

Індексація пенсій передбачена законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", який набув чинності у 2004 році. У 2014–2016 роках через складну фінансово-економічну ситуацію індексація не проводилася.

У 2017 році після пенсійної реформи норму щодо індексації відновили. З 2019 року перерахунок здійснюється за рішенням уряду з урахуванням темпів зростання споживчих цін та середньої заробітної плати.

У попередні роки індексація пенсій становила:

2021 рік — 11%,

2022 рік — 14%,

2023 рік — 19,7%,

2024 рік— 7,96%,

2025 рік — 11,5%.

Мінімальна пенсія зросте до 6 тисяч гривень

Раніше Улютін повідомляв, що уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

Міністр наголосив, що підвищення пенсій до 6 тисяч гривень торкнеться як мінімум третини пенсіонерів, але за умови реформи солідарної системи.

За даними Пенсійного фонду, станом на початок жовтня 2025 року середня пенсія в Україні становила 6,4 тис. грн. Але майже третина пенсіонерів отримують виплати у розмірі 3340 грн (69 євро). Ще 4% пенсіонерів живуть на близько 2300 гривень на місяць. Кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати.

При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.