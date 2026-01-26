Запланована подія 2

Переговоры Украины, США и РФ: новая встреча может состояться 1 февраля - Зеленский

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Новая встреча переговорных команд Украины, США и России предварительно может пройти в воскресенье, 1 февраля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина готова к переговорам

Зеленский отметил, что украинская сторона будет максимально подготовлена к обсуждению и согласованию всех ключевых вопросов. По его словам, также рассматривается возможность провести встречу раньше, если это разрешат обстоятельства.

Глава государства подчеркнул, что Украина последовательно выступает за мирное урегулирование, в то время как война продолжается исключительно из-за агрессивных действий Российской Федерации. В то же время Зеленский отметил о  необходимости достижения реальных результатов дипломатического процесса.

Президент предостерег, что переговоры не должны использоваться Россией как инструмент для затягивания времени или избегания дальнейшего международного давления.

"Украина всегда есть и будет на стороне мира, и единственный, из-за кого эта война до сих пор продолжается, – Россия. Нужны реальные результаты дипломатии. Чтобы не было впечатления, что россияне используют и переговорный процесс с очень циничной, жесткой целью – отодвигают новые меры давления на Россию, которые могли бы сработать", - подытожил Зеленский.

Шаги к миру

Ранее сообщалось, что после переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах украинская делегация отчиталась об их результатах, а уже на этой неделе стороны готовятся к проведению новых трехсторонних встреч .

Переговоры с участием представителей Украины, США и России состоялись в Абу-Даби – столице ОАЭ – 23 и 24 января, в пятницу и субботу.

Напомним, 21 января во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Трамп заявил, что над мирным урегулированием в Украине должна работать Европа, а не США. По его словам, война в Украине "никогда бы не началась, если бы выборы президента США в 2020 году не были сфальсифицированы".

Зеленский 22 января прибыл на экономический форум в Давосе, где встретился с президентом США Дональдом Трампом, назвав переговоры "продуктивными и содержательными".

Автор:
Ольга Опенько