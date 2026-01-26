Переговори України, США та РФ: нова зустріч може відбутися 1 лютого - Зеленський

Нова зустріч переговорних команд України, США та Росії попередньо може відбутися у неділю, 1 лютого.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Україна готова до переговорів

Зеленський, зазначив, що українська сторона буде максимально підготовленою до обговорення та узгодження всіх ключових питань. За його словами, також розглядається можливість провести зустріч раніше, якщо це дозволять обставини.

Глава держави підкреслив, що Україна послідовно виступає за мирне врегулювання, тоді як війна триває виключно через агресивні дії Російської Федерації. Водночас Зеленський наголосив на необхідності досягнення реальних результатів дипломатичного процесу.

Президент застеріг, що переговори не повинні використовуватися Росією як інструмент для затягування часу або уникнення подальшого міжнародного тиску.

"Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, – Росія. Потрібні реальні результати дипломатії. Щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною, жорсткою метою – відсувають нові заходи тиску на Росію, які могли б спрацювати. А тиск потрібен... Треба, щоб партнери про це не забували", - підсумував Зеленський.

Кроки до миру

Раніше повідомлялося, що після переговорів в Об’єднаних Арабських Еміратах українська делегація прозвітувала про їхні результати, а вже цього тижня сторони готуються до проведення нових тристоронніх зустрічей.

Переговори за участі представників України, США та Росії відбулися в Абу-Дабі — столиці ОАЕ - 23 та 24 січня, у п’ятницю та суботу.

Нагадаємо, 21 січня під час промови на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі Трамп заявив, що над мирним врегулюванням в Україні повинна працювати Європа, а не США. За його словами, війна в Україні "ніколи б не почалася, якби вибори президента США в 2020 році не були сфальсифіковані".

Додамо, Зеленський 22 січня прибув на економічний форум у Давосі, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, назвавши переговори “продуктивними та змістовними”.