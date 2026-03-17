Первый в Украине торгово-развлекательный центр привлекает арендаторов через систему Prozzoro.

Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве, 66,65% которого передано в управление Фонда государственных имуществ, первым среди отечественных ТЦ ввел поиск и отбор бизнесов для аренды через государственную электронную платформу Prozzoro.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Отмечают, что использование платформы Prozzoro позволяет не только обеспечить максимальную открытость процесса, но и сформировать доверие между ТРЦ и потенциальными партнерами.

С декабря 2025 года вся информация о доступных площадях, условиях и этапах отбора публична, а принять участие в конкурсе может любой бизнес.

В настоящее время через электронную платформу Prozzoro было отобрано около 20 арендаторов, среди которых такие международные бренды как Nike, Adidas, Jack Wolfskin, Coccinelle и т.д.

В пресс-службе подчеркивают, что для Ocean Plaza использование открытой тендерной модели – это стратегический шаг в сторону инновационного управления, а для бизнеса – это реальная возможность масштабироваться в одном из ключевых ТРЦ столицы на прозрачных и конкурентных условиях.

ТРЦ Ocean Plaza входит в список объектов крупной приватизации. Его стартовая цена определена в 1,65 млрд. грн.

О ТРЦ Ocean Plaza

В августе 2022 г. ТРЦ Ocean Plaza, среди конечных бенефициарных владельцев которого были граждане РФ, передали в управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов. Весной 2023-го Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать активы российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов. В частности, речь шла об этом торгово-развлекательном центре.

Позже стало известно, что Ocean Plaza перешел в собственность государства – решение о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, вступило в силу.

А в июне Кабинет министров Украины передал уже государственную часть Ocean Plaza в управление Фонда госимущества.