Перший в Україні торгово-розважальний центр залучає орендарів через систему Prozzoro

ТРЦ Ocean Plaza
Ocean Plaza залучає орендарів через систему Prozzoro. Фото: Ocean Plaza

Торгово-розважальний центр Ocean Plaza у Києві, 66,65% якого передано в управління Фонду державного майна, першим серед вітчизняних ТЦ запровадив пошук і відбір бізнесів для оренди через державну електронну платформу Prozzoro.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у пресслужбі ТРЦ.

Там зазначають, що використання платформи Prozzoro дозволяє не лише забезпечити максимальну відкритість процесу, а й сформувати довіру між ТРЦ та потенційними партнерами.

З грудня 2025 року уся інформація про доступні площі, умови та етапи відбору є публічною, а взяти участь у конкурсі може будь-який бізнес.

Наразі через електронну платформу Prozzoro було відібрано близько 20 орендарів, серед яких такі міжнародні бренди як Nike, Adidas, Jack Wolfskin, Coccinelle тощо.

У пресслужбі підкреслюють, що для Ocean Plaza використання відкритої тендерної моделі - це  стратегічний крок у бік інноваційного управління, а для бізнесу - це реальна можливість масштабуватися в одному з ключових ТРЦ столиці на прозорих і конкурентних умовах.

ТРЦ Ocean Plaza входить до переліку об’єктів великої приватизації. Його стартова ціна визначена в 1,65 млрд грн.

Про ТРЦ Ocean Plaza

У серпні 2022 року ТРЦ Ocean Plaza, серед кінцевих бенефіціарних власників якого були громадяни РФ, передали в управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів. Навесні 2023-го Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати активи російських бізнесменів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Зокрема, йшлося про цей торговельно-розважальний центр.

Пізніше стало відомо, що Ocean Plaza перейшов у власність держави – рішення про конфіскацію двох третин ТРЦ, які належали російським представникам, набрало чинності.

А в червні Кабінет міністрів України передав уже державну частку Ocean Plaza в управління Фонду держмайна.

Автор:
Світлана Манько