Петр Чернышев порекомендовал, что нужно читать для успеха в инвестициях

Известный бизнесмен и инвестор, бывший президент компании Kyivstar и глава Carlsberg в Украине, а ныне глава наблюдательного совета Национального авиационного университета Петр Чернышев посоветовал, что следует читать и где искать информацию для принятия успешных инвестиционных решений.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом Петр Чернышев рассказал в интервью для Delo.ua.

Где искать информацию для инвестиций

Петр Чернышев убежден, что для принятия успешных решений в инвестировании важно не столько чтение профильных книг, сколько регулярное отслеживание англоязычных профильных изданий, таких как Financial Times, The New York Times, The Economist.

"Это сильно расширяет мировоззрение и понимание, как устроен мир. Хотя бы одно подобное издание нужно читать регулярно. Причем следует подписаться на него за деньги. Да, на сайтах каждого из подобных изданий есть определенное количество бесплатных публикаций, но если ты не инвестировал хотя бы 200 долларов в год на подписку, то это все "ни о чем", — убежден собеседник издания.

Кроме того, отмечает бизнесмен, вместо прочтения профильных периодических изданий можно читать так называемые substack. Сейчас это популярная информационная платформа, по сути, альтернативная форма средств массовой информации.

"На этой платформе многие авторы ведут свои блоги, и на них можно подписываться. Кстати, у меня тоже есть там свой блог. Часть авторов предоставляет возможность читать их бесплатно, часть — за деньги. На этой платформе собирается огромное количество пишущих экспертов в разных отраслях", — объясняет Петр Чернышев, добавляя, что вместо условного The Economist можно читать несколько substack — и это тоже будет хорошо.

Следующий совет от Петра Чернышева — стоит стараться как можно чаще ездить по разным странам, иначе, ограничиваясь лишь теоретическими знаниями, вы никогда не поймете, как устроен мир. Надо попытаться попасть в разные места — в Азии, Европе, Северной и Латинской Америке, активно общаться с людьми.

Третий совет — общаться с умными людьми.

"И самый главный совет, без которого невозможно следовать трем вышеупомянутым советам, — нужно очень хорошо выучить английский язык", — резюмирует собеседник Delo.ua.

Напомним, Петр Чернышев рассказал для Delo.ua, чего категорически не стоит делать при принятии инвестиционных решений.

О том, как правильно принимать инвестиционные решения и относиться к деньгам, где искать нужную инвестору информацию, как инвестировать в разные инструменты и во что вкладываться во время войны, — читайте в полной версии интервью Петра Чернышева для Delo.ua.