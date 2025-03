Петро Чернишов порекомендував, що потрібно читати для успіху в інвестиціях

Відомий бізнесмен та інвестор, колишній президент компанії Kyivstar та очільник Carlsberg в Україні, а нині голова наглядової ради Національного авіаційного університету Петро Чернишов порадив, що варто читати і де шукати інформацію для ухвалення успішних інвестиційних рішень.

Про це Петро Чернишов розказав в інтерв’ю для Delo.ua.

Де шукати інформацію для інвестицій

Петро Чернишов переконаний, що для ухвалення успішних рішень в інвестуванні важливе не стільки читання профільних книг, скільки регулярне відслідковування англомовних профільних видань, таких як Financial Times, The New York Times, The Economist.

"Це сильно розширює світогляд і розуміння, як влаштований світ. Хоча б одне подібне видання потрібно читати регулярно. Причому слід підписатись на нього за гроші. Так, на сайтах кожного з подібних видань є певна кількість безкоштовних публікацій, але якщо ти не інвестував хоча б 200 доларів на рік на підписку, то це все "ні про що"", — переконаний співрозмовник видання.

Крім того, зазначає бізнесмен, замість читання профільних періодичних видань можна читати так звані substack. Наразі це популярна інформаційна платформа, по суті, альтернативна форма засобів масової інформації.

"На цій платформі багато авторів ведуть свої блоги, і на них можна підписуватись. До речі, у мене також є свій блог. Частина авторів надає можливість читати їх безкоштовно, частина — за гроші. На цій платформі збирається величезна кількість пишучих експертів у різних галузях", — пояснює Петро Чернишов, додаючи, що замість умовного The Economist можна читати кілька substack — і це теж буде добре.

Наступна порада від Петра Чернишова — варто намагатися якомога частіше їздити різними країнами, інакше, обмежуючись лише теоретичними знаннями, ви ніколи не зрозумієте, як влаштований світ. Треба спробувати потрапити до різних місць — в Азії, Європі, Північній та Латинській Америці, активно спілкуватися з людьми.

Третя порада — спілкуватися з розумними людьми.

"І найголовніша порада, без якої неможливо дотримуватися трьох вищезгаданих порад, — потрібно дуже добре вивчити англійську мову", — резюмує співрозмовник Delo.ua.

