Почем киловатт: сколько стоит зарядить электромобиль в Украине в июне 2025 года

При среднем потреблении электромобилем 20 кВт-ч на 100 км, расходы на такую дистанцию в июне составят 360 гривен (-10 грн по сравнению с предыдущим месяцем), если заряжать электроавтомобиль исключительно на ЭВС (электрозарядных станциях).

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института исследования авторынка.

Почем киловат на чарджерах с публичным доступом?

Аналитики авторынка собрали информацию с мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЕСС в Украине, и выбрали те значения наиболее часто повторявшихся цен. В зависимости от локации могут происходить меньшие или большие тарифы — это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЕС.

Также на некоторые станции распространяется тариф «за простой» – когда авто подключено, но зарядка не происходит, однако этот момент не учтен.

По наблюдениям специалистов ИДА, более высокие тарифы чаще на придорожных ЭСС, особенно если они скоростные (80...100 кВт и больше). Меньшие тарифы (местами даже на несколько гривен) преимущественно на ЕСС, размещенные на паркингах разных бизнесов — гостиниц, торговых центров, ресторанов и т.д.

Средняя цена киловатт-часа полученного через АС порт сейчас составляет 14,82 грн (-0,33 грн), через DC порт — 17,65 грн (-0,17 грн). При этом стоит отметить, что изменение цен в меньшую сторону произошло благодаря пересмотру тарифов только двух операторов, снизивших ставки на гривну за кВт-ч из AC порта, и 0,5 грн за кВт-ч из «скорых» портов.

По сравнению с предыдущим месяцем цена за киловатт-час у других операторов не изменилась.

В Украине растут продажи электромобилей

Число электромобилей в Украине продолжает стремительно расти. В настоящее время зарегистрировано более 160 тысяч автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

В мае украинский автопарк пополнился 1257 электромобилями. спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 г. на 35%.

Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Самыми популярными среди украинцев остаются электромобили китайского производства .

Среди новых электромобилей лидером в большинстве регионов стал BYD Song Plus EV, кроме Днепропетровской, где самым популярным оказался Volkswagen ID.Unyx.



