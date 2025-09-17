Запланована подія 2

Поднялся черный дым: МАГАТЭ зафиксировало обстрелы вблизи Запорожской АЭС

ЗАЭС
Запорожская АЭС оккупирована с марта 2022 года / Энергоатом

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало обстрелы вблизи временно оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции: черный дым поднялся в трех локациях.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете МАГАТЭ.

Что зафиксировали

Отмечается, что несколько артиллерийских снарядов попали в район вне периметра ЗАЭС – примерно в 400 метрах от внешнего хранилища дизельной топливной фермы. Это привело к возгоранию растительности.

Кроме того, мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая сейчас находится на ЗАЭС, слышала стрельбу и видела дым за пределами станции.

Пока специалисты МАГАТЭ не смогли посетить район обстрела, но сделают это в ближайшее время, если будет благоприятная ситуация с безопасностью.

"Военные действия все еще угрожают Запорожской атомной электростанции. То, что когда-то было практически немыслимым - обстрелы или другая военная деятельность, происходившие вблизи крупных ядерных объектов - стало регулярным явлением во время этой ужасной войны. Я неоднократно призывал к максимальному военному ограничению вблизи атомных электростанций, и сегодня. поздно", - подчеркнул глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

На ЗАЭС нарушены почти все столбы ядерной безопасности

На Запорожской АЭС возбуждено шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного российского вторжения:

  • физическая цельность;
  • исправность оборудования;
  • отсутствие давления на персонал;
  • надежное электроснабжение;
  • непрерывная логистика;
  • радиационный контроль;
  • функционирование каналов связи.

Гросси подчеркнул, что на ЗАЭС осталась только одна внешняя линия электропередачи, создающая "серьезные риски безопасности". Он напомнил, что все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодной остановки, и при нынешних условиях ни один реактор не может быть безопасно запущен.

Заметим, в течение последнего времени сотрудники МАГАТЭ фиксируют ухудшение ситуации с системой.   охлаждение реакторов   оккупированной находящимися в состоянии холодного останова россиянами Запорожской АЭС.

ЗАЭС не хватает воды, поскольку российские военные взорвали дамбу Каховского водохранилища, которое обеспечивало водопотребление атомного объекта. Поэтому уровень воды в водохранилище-охладителе продолжает снижаться.

В настоящее время МАГАТЭ настаивает на немедленном строительстве насосной станции для охлаждения реакторов Запорожской АЭС.

Автор:
Светлана Манько