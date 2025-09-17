Піднявся чорний дим: МАГАТЕ зафіксувало обстріли поблизу Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувало обстріли поблизу тимчасово окупованої Росією Запорізької атомної електростанції: чорний дим піднявся в трьох локаціях.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

Що зафіксували

Зазначається, що декілька артилерійських снарядів поцілили в район поза периметром ЗАЕС – приблизно в 400 метрах від зовнішнього сховища дизельної паливної ферми. Це спричинило загоряння рослинності.

Окрім цього, моніторингова місія МАГАТЕ, що зараз перебуває на ЗАЕС, чула стрілянину й бачила дим за межами станції.

Наразі фахівці МАГАТЕ не змогли відвідати район обстрілу, але зроблять це найближчим часом, якщо буде сприятлива безпекова ситуація.

"Військові дії все ще загрожують Запорізькій атомній електростанції. Те, що колись було практично немислимим - обстріли або інша військова діяльність, що відбувалися поблизу великих ядерних об'єктів - стало регулярним явищем під час цієї жахливої війни. Я неодноразово закликав до максимального військового обмеження поблизу атомних електростанцій, і сьогодні я роблю це знову. Це має припинитися, поки не стало надто пізно", – наголосив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

На ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки

На Запорізькій АЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Йдеться про сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку повномасштабного російського вторгнення:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв'язку.

Гроссі підкреслив, що на ЗАЕС залишилася лише одна зовнішня лінія електропередачі, що створює "серйозні ризики для безпеки". Він нагадав, що всі шість реакторів станції перебувають у стані холодного зупину, і, за нинішніх умов, жоден реактор не може бути безпечно запущений.

Зауважимо, протягом останнього часу співробітники МАГАТЕ фіксують погіршення ситуації з системою охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС, які знаходяться в стані холодного зупину.

ЗАЕС не вистачає води, оскільки російські військові підірвали греблю Каховського водосховища, яке забезпечувало водоспоживання атомного об’єкту. Тому рівень води у водосховищі-охолоджувачі продовжує знижуватися.

Наразі МАГАТЕ наполягає на негайному будівництві насосної станції для охолодження реакторів Запорізької АЕС