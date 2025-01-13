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Поезд Днепро-Харьков теперь быстрее: как изменится расписание

Поезд Днепро-Харьков теперь быстрее: как изменится расписание
Скорость увеличена на 40 минут в обоих направлениях.

Скорость регионального дневного поезда №824/823 по маршруту Днепр – Харьков увеличена на 40 минут в обоих направлениях.

Об этом сообщает прессслужба "Укразализныци".

Какой график движения

  • Поезд №824 на маршруте Днепр – Харьков будет курсировать каждый день, кроме среды. Отправление из Днепра в 16:09, а с 21 января прибытие в Харьков в 20:03 (вместо 20:46).
  • Поезд №823 на маршруте Харьков – Днепр также будет курсировать каждый день, кроме четверга. С 22 января отправление из Харькова в 9:33 (вместо 9:42), а прибытие в Днепр в 13:22 (вместо 14:11).
Фото 2 — Поезд Днепро-Харьков теперь быстрее: как изменится расписание

На маршруте курсирует капитально восстановленный электропоезд ЭПЛ2Т, оснащенный вагонами второго класса, специальными местами для пассажиров с инвалидностью, а также двумя вагонами, оборудованными креплениями для перевозки велосипедов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года 86% железнодорожных билетов на поезда " Укрзализныци " пассажиры покупали онлайн.

Добавим, "Укрзализныця" заявила о возобновлении объемов пассажирских перевозок до уровня, который наблюдался до полномасштабного вторжения России.

Автор:
Ольга Опенько