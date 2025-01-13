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Поїзд Дніпро-Харків тепер швидший: як зміниться розклад

Поїзд Дніпро-Харків тепер швидший: як зміниться розклад
Швидкість збільшено на 40 хвилин у обох напрямках.

Швидкість регіонального денного поїзда №824/823 маршрутом Дніпро – Харків збільшено на 40 хвилин у обох напрямках.

Про це інформує пресслужба "Укразалізниці".

Який графік руху

  • Поїзд №824 на маршруті Дніпро – Харків курсуватиме щодня, окрім середи. Відправлення з Дніпра о 16:09, а з 21 січня прибуття до Харкова о 20:03 (замість 20:46).
  •  Поїзд №823 на маршруті Харків – Дніпро також курсуватиме щодня, окрім четверга. З 22 січня відправлення з Харкова о 9:33 (замість 9:42), а прибуття до Дніпра о 13:22 (замість 14:11).
Фото 2 — Поїзд Дніпро-Харків тепер швидший: як зміниться розклад

На маршруті курсує капітально відновлений електропоїзд ЕПЛ2Т, оснащений вагонами другого класу, спеціальними місцями для пасажирів з інвалідністю, а також двома вагонами, обладнаними кріпленнями для перевезення велосипедів.

Раніше повідомлялось, що за підсумками 2024 року 86% залізничних квитків на поїзди "Укрзалізниці"пасажири купували онлайн.

Додамо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії. У 2024 році залізниця перевезла 57,2 мільйона пасажирів у далекому та приміському сполученні.

Автор:
Ольга Опенько