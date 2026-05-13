Поезда до 160 км/ч: ЕС поможет Молдове перейти на европейскую железную дорогу

В Молдове в 2027 году планируется начать строительство первой евроколеи на маршруте Унгены-Кишинев. Проект предусматривает электрификацию железнодорожной линии и запуск скоростных поездов, которые смогут развивать скорость до 160 км/ч.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Railinsider.

В Молдове модернизируют железную дорогу

Речь идет о строительстве железнодорожной линии европейского стандарта шириной 1435 мм. Реализация проекта стартует после завершения технико-экономического обоснования.

В рамках модернизации молдавской железной дороги также планируется провести электрификацию отдельных участков, что позволит поездам развивать скорость от 140 до 160 км/ч.

Переход на электрическую тягу экономически необходим, однако полная электрификация требует значительных инвестиций. В настоящее время Молдова ведет переговоры с Европейским Союзом по финансированию проекта, стоимость которого оценивается в 340-350 млн. евро.

Вице-премьер отметил, что новая линия Унгены-Яссы, построенная по европейским стандартам, станет первым электрифицированным участком в стране и продемонстрирует преимущества энергоэффективного железнодорожного транспорта.

Проект Молдова намерен реализовывать совместно с Румынией. Параллельно в соседней стране модернизируют железнодорожную инфраструктуру на направлениях Яссы-Бухарест и других европейских транспортных узлов. Ожидается, что это позволит Кишиневу получить прямое железнодорожное сообщение с европейскими столицами.

О восстановлении европути из Чопа в Ужгород

О восстановлении узкого пути из Чопа в Ужгород, который в свое время демонтировали, заговорили еще в 2020 году и даже заложили финансирование на проектирование и начало работ по восстановлению европути шириной 1435 мм от станции Чоп в Ужгород в бюджете на 2021 год.

О том, что в Украине нужно строить европейский путь для интеграции в европейскую систему, рассказывал и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще 21 мая 2022 года.

Реализация этого проекта позволит создать в Ужгороде транспортный хаб, для пересадки с пассажирских поездов из разных уголков Украины, которые едут по широкому пути (1520 мм), на поезда европейского пути (1435 мм) – в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию, Австрию и другие страны Европы. Денис Шмигаль оценивал стоимость проекта в 5 млн. грн.

В апреле 2024 года в Закарпатье с участием премьера Дениса Шмыгаля и главы Укрзализныци Евгения Лященко смонтировали первый символический прогон длиной 20 м европути между Чопом и Ужгородом.