Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Наличный курс:

USD

43,90

43,85

EUR

51,76

51,60

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Поезда до 160 км/ч: ЕС поможет Молдове перейти на европейскую железную дорогу

колея, Укрзализныця
Молдова начнет строительство евроколии в 2027 году / Pixabay

В Молдове в 2027 году планируется начать строительство первой евроколеи на маршруте Унгены-Кишинев. Проект предусматривает электрификацию железнодорожной линии и запуск скоростных поездов, которые смогут развивать скорость до 160 км/ч.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Railinsider.

В Молдове модернизируют железную дорогу

Речь идет о строительстве железнодорожной линии европейского стандарта шириной 1435 мм. Реализация проекта стартует после завершения технико-экономического обоснования.

В рамках модернизации молдавской железной дороги также планируется провести электрификацию отдельных участков, что позволит поездам развивать скорость от 140 до 160 км/ч.

Переход на электрическую тягу экономически необходим, однако полная электрификация требует значительных инвестиций. В настоящее время Молдова ведет переговоры с Европейским Союзом по финансированию проекта, стоимость которого оценивается в 340-350 млн. евро.

Вице-премьер отметил, что новая линия Унгены-Яссы, построенная по европейским стандартам, станет первым электрифицированным участком в стране и продемонстрирует преимущества энергоэффективного железнодорожного транспорта.

Проект Молдова намерен реализовывать совместно с Румынией. Параллельно в соседней стране модернизируют железнодорожную инфраструктуру на направлениях Яссы-Бухарест и других европейских транспортных узлов. Ожидается, что это позволит Кишиневу получить прямое железнодорожное сообщение с европейскими столицами.

О восстановлении европути из Чопа в Ужгород

О восстановлении узкого пути из Чопа в Ужгород, который в свое время демонтировали, заговорили еще в 2020 году и даже заложили финансирование на проектирование и начало работ по восстановлению европути шириной 1435 мм от станции Чоп в Ужгород в бюджете на 2021 год.

О том, что в Украине нужно строить европейский путь для интеграции в европейскую систему, рассказывал и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще 21 мая 2022 года.

Реализация этого проекта позволит создать в Ужгороде транспортный хаб, для пересадки с пассажирских поездов из разных уголков Украины, которые едут по широкому пути (1520 мм), на поезда европейского пути (1435 мм) – в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию, Австрию и другие страны Европы. Денис Шмигаль оценивал стоимость проекта в 5 млн. грн.

В апреле 2024 года в Закарпатье с участием премьера Дениса Шмыгаля и главы Укрзализныци Евгения Лященко смонтировали первый символический прогон длиной 20 м европути между Чопом и Ужгородом.

Автор:
Ольга Опенько