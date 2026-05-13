Поїзди до 160 км/год: ЄС допоможе Молдові перейти на європейську залізницю

У Молдові у 2027 році планують розпочати будівництво першої євроколії на маршруті Унгени-Кишинів. Проєкт передбачає електрифікацію залізничної лінії та запуск швидкісних поїздів, які зможуть розвивати швидкість до 160 км/год.

Як пише Delo.ua, про це інформує Railinsider.

У Молдові модернізують залізницю

Йдеться про будівництво залізничної лінії європейського стандарту шириною 1435 мм. Реалізація проєкту стартує після завершення техніко-економічного обґрунтування.

У межах модернізації молдовської залізниці також планують провести електрифікацію окремих ділянок, що дозволить поїздам розвивати швидкість від 140 до 160 км/год.

Перехід на електричну тягу є економічно необхідним, однак повна електрифікація потребує значних інвестицій. Наразі Молдова веде переговори з Європейським Союзом щодо фінансування проєкту, вартість якого оцінюють у 340–350 млн євро.

Віцепрем’єр зазначив, що нова лінія Унгени-Ясси, побудована за європейськими стандартами, стане першою електрифікованою дільницею в країні та продемонструє переваги енергоефективного залізничного транспорту.

Проєкт Молдова планує реалізовувати спільно з Румунією. Паралельно в сусідній країні модернізують залізничну інфраструктуру на напрямках Ясси-Бухарест та до інших європейських транспортних вузлів. Очікується, що це дозволить Кишиневу отримати сучасне пряме залізничне сполучення з європейськими столицями.

Про відновлення євроколії з Чопа до Ужгорода

Про відновлення вузької колії з Чопа до Ужгорода, яку свого часу демонтували, заговорили ще у 2020 році і навіть заклали фінансування на проєктування та початок робіт з відновлення євроколії шириною 1435 мм від станції Чоп до Ужгорода у бюджеті на 2021 рік.

Про те, що в Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції до європейської системи розповідав і міністр інфраструктури України Олександр Кубраков ще 21 травня 2022 року.

Реалізація цього проєкту дозволить створити в Ужгороді транспортний хаб, для пересадки з пасажирських поїздів із різних куточків України, що їдуть широкою колією (1520 мм), на поїзди європейської колії (1435 мм) – до Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Австрії й до інших країн Європи. Денис Шмигаль оцінював вартість проєкту у 5 млн грн.

У квітні 2024 року на Закарпатті за участі прем’єра Дениса Шмигаля та голови Укрзалізниці Євгена Лященка змонтували перший символічний прогін довжиною 20 м євроколії між Чопом та Ужгородом.