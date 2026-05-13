Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,90

43,85

EUR

51,76

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Поїзди до 160 км/год: ЄС допоможе Молдові перейти на європейську залізницю

колія, Укрзалізниця
Молдова почне будівництво євроколії у 2027 році / Pixabay

У Молдові у 2027 році планують розпочати будівництво першої євроколії на маршруті Унгени-Кишинів. Проєкт передбачає електрифікацію залізничної лінії та запуск швидкісних поїздів, які зможуть розвивати швидкість до 160 км/год. 

Як пише Delo.ua, про це інформує Railinsider.

У Молдові модернізують залізницю

Йдеться про будівництво залізничної лінії європейського стандарту шириною 1435 мм. Реалізація проєкту стартує після завершення техніко-економічного обґрунтування.

У межах модернізації молдовської залізниці також планують провести електрифікацію окремих ділянок, що дозволить поїздам розвивати швидкість від 140 до 160 км/год.

Перехід на електричну тягу є економічно необхідним, однак повна електрифікація потребує значних інвестицій. Наразі Молдова веде переговори з Європейським Союзом щодо фінансування проєкту, вартість якого оцінюють у 340–350 млн євро.

Віцепрем’єр зазначив, що нова лінія Унгени-Ясси, побудована за європейськими стандартами, стане першою електрифікованою дільницею в країні та продемонструє переваги енергоефективного залізничного транспорту.

Проєкт Молдова планує реалізовувати спільно з Румунією. Паралельно в сусідній країні модернізують залізничну інфраструктуру на напрямках Ясси-Бухарест та до інших європейських транспортних вузлів. Очікується, що це дозволить Кишиневу отримати сучасне пряме залізничне сполучення з європейськими столицями.

Про відновлення євроколії з Чопа до Ужгорода

Про відновлення вузької колії з Чопа до Ужгорода, яку свого часу демонтували, заговорили ще у 2020 році і навіть заклали фінансування на проєктування та початок робіт з відновлення євроколії шириною 1435 мм від станції Чоп до Ужгорода у бюджеті на 2021 рік.

Про те, що в Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції до європейської системи розповідав і міністр інфраструктури України Олександр Кубраков ще 21 травня 2022 року.

Реалізація цього проєкту дозволить створити в Ужгороді транспортний хаб, для пересадки з пасажирських поїздів із різних куточків України, що їдуть широкою колією (1520 мм), на поїзди європейської колії (1435 мм) – до Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Австрії й до інших країн Європи. Денис Шмигаль оцінював вартість проєкту у 5 млн грн.

У квітні 2024 року на Закарпатті за участі прем’єра Дениса Шмигаля та голови Укрзалізниці Євгена Лященка змонтували перший символічний прогін довжиною 20 м євроколії між Чопом та Ужгородом.

Автор:
Ольга Опенько