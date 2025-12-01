Половина коров в Украине содержатся в семи областях: где больше всего

В октябре продолжалось сокращение поголовья коров в хозяйствах населения и замедлился прирост в промышленном секторе. Около 50% животных содержится в семи областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

По данным Госстата по состоянию на 1 ноября 2025 года в приусадебном и промышленном секторе Украины содержится 2 млн. 20,8 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), в том числе 1 млн. 105,3 тыс. коров. По сравнению с 1 октября 2025 года, поголовье КРС в Украине сократилось на 62,9 тыс. голов (-3%), а численность коров сократилась на 16,4 тыс. голов (-1%).

По сравнению с 1 ноября 2024 года поголовье КРС сократилось на 224 тыс. голов (-10%), в том числе коров – на 128 тыс. голов (-10%).

Промышленные предприятия содержат 47% животных

Аналитики отмечают, что около 47% животных находятся на промышленных предприятиях, а 53% - в хозяйствах населения.

В промышленном секторе содержится 947,1 тыс. голов КРС, что на 2 тыс. голов больше (+0,2%) по отношению к 1 октября 2025 года. Поголовье коров составляет 384,1 тыс. коров и выросло на 500 голов (+0,1%) за последний месяц. За последний год поголовье КРС на предприятиях увеличилось на 28,6 тыс. голов (+3%), а количество коров увеличилось на 8,8 тыс. голов (+2%).

В приусадебном секторе находится 1 млн. 73,7 тыс. голов КРС, что на 64 тыс. голов меньше (-6%) по сравнению с 1 октября 2025 года. Количество коров в хозяйствах населения по состоянию на 1 ноября 2025 составило 721,2 тыс. голов, что на 17 тыс. голов меньше (-2%) чем месяц назад. За последний год количество КРС в хозяйствах населения сократилось на 253 тыс. голов (-19%), а количество коров уменьшилось на 137 тыс. голов (-16%).

В каких областях наибольшее поголовье КРС

В региональном разрезе около 50% животных от общего поголовья КРС содержится в хозяйствах всех категорий в следующих областях:

Хмельницкая область – 193,1 тыс. голов;

Полтавская область – 177 тыс. голов;

Винницкая область – 144,4 тыс. голов;

Черкасская область – 127,4 тыс. голов;

Черниговская область – 125,4 тыс. голов;

Одесская область – 122,7 тыс. голов;

Тернопольская область – 119,8 тыс. голов.

Заметим, сокращение поголовья КРС является давней проблемой Украины из-за отсутствия эффективной государственной программы поддержки молочного скотоводства, а война только усугубила ситуацию. Многие фермеры воздерживаются от увеличения поголовья коров в условиях военного времени и дефицита оборотных средств. Содержание коров становится дороже из-за уменьшения рентабельности производства молока и роста затрат на подготовку кормов, дизельного топлива и электроэнергии.

Кроме того, вызовом для фермеров остается сокращение пастбищ и сельскохозяйственных земель для посевной в результате загрязнения минами и снарядами.

Поэтому Украина разрабатывает новые подходы к поддержке отечественных производителей и переработчиков молока для обеспечения конкурентоспособности на европейском рынке.

Недавно правительство приняло обновленные правила поддержки животноводства. Новая программа направлена на стимулирование развития отрасли.

Фермеры смогут компенсировать до 80% расходов на племенных животных.

Также правительство приняло решение об усилении поддержки животноводческой отрасли на прифронтовых территориях. Размер частичного возмещения стоимости строительства животноводческих ферм для содержания крупного рогатого скота на прифронтовых территориях увеличен с 25% до 50% стоимости.