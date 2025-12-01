Половина корів в Україні утримуються в семи областях: де найбільше

У жовтні тривало скорочення поголів’я корів в господарствах населення та сповільнився приріст в промисловому секторі. Близько 50% тварин утримується в семи областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

За даними Держстату, станом на 1 листопада 2025 року в присадибному і промисловому секторі України утримується 2 млн. 20,8 тис. голів великої рогатої худоби (ВРХ), у тому числі 1 млн. 105,3 тис. корів. Порівняно до 1 жовтня 2025 року, поголів’я ВРХ в Україні скоротилося на 62,9 тис. голів (-3%), а чисельність корів скоротилася на 16,4 тис. голів (-1%).

Порівняно до 1 листопада 2024 року поголів’я ВРХ скоротилося на 224 тис. голів (-10%), у тому числі корів – на 128 тис. голів (-10%).

Промислові підприємства утримують 47% тварин

Аналітики зазначають, що близько 47% тварин утримується на промислових підприємствах, а 53% – в господарствах населення.

В промисловому секторі утримується 947,1 тис. голів ВРХ, що на 2 тис. голів більше (+0,2%) відносно 1 жовтня 2025 року. Поголів’я корів становить 384,1 тис. корів і виросло на 500 голів (+0,1%) за останній місяць. За останній рік поголів’я ВРХ на підприємствах збільшилося на 28,6 тис. голів (+3%), а кількість корів збільшилася на 8,8 тис. голів (+2%).

В присадибному секторі знаходиться 1 млн. 73,7 тис. голів ВРХ, що на 64 тис. голів менше (-6%) порівняно до 1 жовтня 2025 року. Кількість корів в господарствах населення станом на 1 листопада 2025 року становила 721,2 тис. голів, що на 17 тис. голів менше (-2%) ніж місяць тому. За останній рік кількість ВРХ в господарствах населення скоротилася на 253 тис. голів (-19%), а кількість корів зменшилася на 137 тис. голів (-16%).

В яких областях найбільше поголів’я ВРХ

В регіональному розрізі близько 50% тварин від загального поголів’я ВРХ утримується в господарствах усіх категорій в наступних областях:

Хмельницька область – 193,1 тис. голів;

Полтавська область – 177 тис. голів;

Вінницька область – 144,4 тис. голів;

Черкаська область – 127,4 тис. голів;

Чернігівська область – 125,4 тис. голів;

Одеська область – 122,7 тис. голів;

Тернопільська область – 119,8 тис. голів.

Зауважимо, скорочення поголів’я ВРХ є давньою проблемою України через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства, а війна лише погіршила ситуацію. Багато фермерів утримуються від збільшення поголів’я корів в умовах воєнного часу і дефіциту обігових коштів. Утримання корів стає дорожчим через зменшення рентабельності виробництва молока і зростання витрат на підготовку кормів, дизельне паливо та електроенергію.

Крім того, викликом для фермерів залишається скорочення пасовищ та сільськогосподарських земель для посівної внаслідок забруднення мінами та снарядами.

Саме тому Україна розробляє нові підходи до підтримки вітчизняних виробників та переробників молока для забезпечення конкурентоспроможності на європейському ринку.

Нещодавно уряд ухвалив оновлені правила підтримки тваринництва. Нова програма спрямована на стимулювання розвитку галузі.

Фермери матимуть можливість компенсувати до 80% витрат на племінних тварин.

Також уряд ухвалив рішення про посилення підтримки тваринницької галузі на прифронтових територіях. Розмір часткового відшкодування вартості будівництва тваринницьких ферм для утримання великої рогатої худоби на прифронтових територіях збільшено з 25% до 50% вартості.