Польша начинает комплексную проверку данных, которые заставила подавать международных перевозчиков

Национальная налоговая администрация Польши с 13 января начинает комплексную проверку транспортных сообщений в реестре международных автомобильных перевозок (RMPD), сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Напомним, что еще с 1 ноября 2024 года водители, въезжающие в Польшу, должны иметь при себе уникальный регистрационный номер сообщения в RMPD в системе электронного надзора за транспортом (SENT) или документ, заменяющий его.

Как подать сообщение о перевозках в Польше

Зарегистрироваться можно на платформе электронных налогово-таможенных услуг (PUESC). Услуга является бесплатной. Для этого нужно создать на PUESC учетную запись, залогиниться и выбрать заполнение формы по перевозке грузов, подлежащих мониторингу.

Далее следует заполнить форму и указать адрес электронной почты, на который придет подтверждение заявки вместе с контрольным номером заявки. Вводить нужно будет следующие данные:

сведения о лице, осуществляющем автоперевозку, включая адрес и идентификационный номер налогоплательщика, реквизиты отправителя и получателя, включая их адреса, место и дата начала и окончания перевозки грузов по территории страны, страны погрузки и разгрузки, номер транспортного документа, номер разрешения или документа об освобождении от разрешения, номер транспортного средства и номер прибора геолокации в сервисе SENT.



Дополнительная информация по RMPD и процессу подачи сообщений доступна на сайте PUESC.

Непосредственно во время перевозки необходимо обеспечить передачу геолокационных данных транспорта, включив локатор еще до начала перевозки. В случае неисправности локатора в течение более часа водитель должен остановиться на ближайшей стоянке.

За нарушение требований предусмотрено наложение штрафа от 1,5 тысячи до 12 тысяч злотых (сейчас это примерно от 15,3 до 122 тысяч гривен) — в соответствии с конкретным нарушением, которое было совершено.