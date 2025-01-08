Польща починає комплексну перевірку даних, які змусила подавати міжнародних перевізників

Національна податкова адміністрація Польщі з 13 січня починає комплексну перевірку транспортних повідомлень в реєстрі міжнародних автомобільних перевезень (RMPD), повідомляє Державна митна служба України.

Нагадаємо, що ще з 1 листопада 2024 року водії, що в'їжджають до Польщі, повинні мати при собі унікальний реєстраційний номер повідомлення до RMPD у системі електронного нагляду за транспортом (SENT) або документ, що його замінює.

Як подати повідомлення про перевезення у Польщі

Зареєструватися можна на платформі електронних податково-митних послуг (PUESC). Послуга є безкоштовною. Для цього треба створити на PUESC обліковий запис, залогінитися та обрати заповнення форми щодо перевезення вантажів, які підлягають моніторингу.

Далі треба заповнити форму та вказати адресу електронної пошти, на яку прийде підтвердження заявки разом із контрольним номером заявки. Вводити треба буде наступні дані:

відомості про особу, яка здійснює автоперевезення, включаючи адресу та ідентифікаційний номер платника податків, реквізити відправника і одержувача, включаючи їх адреси, місце і дата початку і закінчення перевезення вантажів по території країни, країни завантаження та розвантаження, номер транспортного документа, номер дозволу або документу про звільнення від дозволу, номер транспортного засобу та номер пристрою геолокації в сервісі SENT.



Додаткова інформація щодо RMPD та процесу подання повідомлень доступна на сайті PUESC.

Безпосередньо під час перевезення потрібно буде забезпечити передавання геолокаційних даних транспорту, увімкнувши локатор ще до початку перевезення. У разі несправності локатора понад одну годину водій повинен зупинитися на найближчій стоянці.

За порушення вимог передбаченно накладення штрафу від 1,5 тисячі до 12 тисяч злотих (зараз це приблизно від 15,3 до 122 тисяч гривень) - відповідно до конкретного порушення, яке було вчинено.