Помощь из Африки: бизнесмен из Анголы передал Украине более 80 генераторов

Бизнесмен из Анголы Бенту Адриану Мендеш передал Украине более 80 электрогенераторов для поддержания энергетической стойкости и медицинских учреждений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил посол Украины в Анголе Андрей Касьянов в комментарии для "Укринформа".

Помощь включает в себя поставки как для государственных структур, так и для критически важных больниц, в частности Института Амосова.

Основатель и директор компании BAM-86 Comércio e Serviços (LDA) начал помогать Украине еще в прошлом году.

К концу января 2025 года бизнесмен организовал доставку 75 генераторов общей стоимостью около 37 тысяч евро. Дополнительно 10 единиц оборудования было передано непосредственно в Министерство иностранных дел Украины.

Сотрудничество продолжилось и в 2026 году. 12 февраля. Мендеш обеспечил передачу еще двух мощных генераторов для нужд Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М. М. Амосова.

"12 февраля 2026 года при содействии и координации Посольства Украины в Анголе, была обеспечена передача еще двух электрогенераторов разной мощности для неотложных нужд Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М. М. Амосова. Кроме того, указанный гражданин Анголы дополнительно приобрел еще два генератора и организовал их в доставку.

Сообщается, что переданное оборудование гарантирует бесперебойную работу хирургических и лабораторных подразделений, а также функционирование укрытия во время воздушных тревог.

"Таким образом, оказанная посильная помощь напрямую способствует сохранению жизни и здоровья украинских граждан. Системность и практическая направленность этой инициативы являются показательным примером международной солидарности и ответственного партнерства в сложное для Украины время", - подчеркнул посол.

Заметим, что за период с 26 января по 10 февраля в страну поступило более 560 единиц критически важного энергетического оборудования от широкой коалиции государств и международных организаций.

Зимняя помощь Украине

Напомним, Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.

Ранее чешские волонтеры собрали 100 млн крон на генераторы и другое необходимое оборудование для Украины, страдающей отключениями тепла и электроэнергии.

Также Эстония через неправительственные организации выделяет около 400 тысяч евро в поддержку украинцев, которые остаются зимой без электроэнергии и отопления. Средства будут направлены на работу мобильных кризисных центров и пунктов эвакуации.

В конце января Украина получила первую партию энергетического оборудования от Германии в рамках зимнего пакета экстренной поддержки, объем которого был увеличен до 120 млн. евро.