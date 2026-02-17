Допомога з Африки: бізнесмен із Анголи передав Україні понад 80 генераторів

Бізнесмен із Анголи Бенту Адріану Мендеш передав Україні понад 80 електрогенераторів для підтримки енергетичної стійкості та медичних закладів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив посол України в Анголі Андрій Касьянов у коментарі для "Укрінформу".

Допомога включає поставки як для державних структур, так і для критично важливих лікарень, зокрема Інституту Амосова.

Засновник та директор компанії BAM-86, Comércio e Serviços (LDA) почав допомагати Україні ще минулого року.

До кінця січня 2025 року бізнесмен організував доставку 75 генераторів загальною вартістю близько 37 тисяч євро. Додатково 10 одиниць обладнання було передано безпосередньо до Міністерства закордонних справ України.

Співпраця продовжилася і в 2026 році. 12 лютого. Мендеш забезпечив передачу ще двох потужних генераторів для потреб Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова.

"12 лютого 2026 року за сприяння та координації Посольства України в Анголі, було забезпечено передачу ще двох електрогенераторів різної потужності для нагальних потреб Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова. Крім того, зазначений громадянин Анголи додатково придбав ще два генератори та організував їх доставку до медичного закладу”, - повідомив Касьянов.

Повідомляється, що передане обладнання гарантує безперебійну роботу хірургічних та лабораторних підрозділів, а також функціонування укриття під час повітряних тривог.

“Таким чином, надана посильна допомога безпосередньо сприяє збереженню життя та здоров’я українських громадян. Системність і практична спрямованість цієї ініціативи є показовим прикладом міжнародної солідарності та відповідального партнерства у складний для України час”, - підкреслив посол.

Зауважимо, за період з 26 січня по 10 лютого до країни надійшло понад560 одиниць критично важливого енергетичногообладнання від широкої коаліції держав та міжнародних організацій.

Зимова допомога Україні

Нагадаємо, Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Раніше чеські волонтери зібрали 100 млн крон на генератори та інше необхідне обладнання для України, яка страждає від відключень тепла та електроенергії.

Також Естонія через неурядові організації виділяє близько 400 тисяч євро на підтримку українців, які взимку залишаються без електроенергії та опалення. Кошти спрямують на роботу мобільних кризових центрів і пунктів евакуації.

В кінці січня Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від Німеччини в межах зимового пакета екстреної підтримки, обсяг якого було збільшено до €120 млн.