Поврежденное российским дроном защитное укрытие Чернобыльской АЭС планируют восстановить до конца 2026 года

Работы по восстановлению поврежденного российским дроном нового безопасного конфаймента (НБК) на Чернобыльской АЭС должны быть завершены до конца 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом DW сообщил заместитель технического директора по инфраструктуре ДСП ЧАЭС Сергей Кондратенко.

По его словам, Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили грантовое соглашение, согласно которому международные партнеры финансируют восстановление арки нового безопасного конфайнмента (НБК) после атаки российского ударного дрона в феврале 2025 года. В рамках этого соглашения ЕБРР привлек экспертов французских компаний Bouygues Travaux Publics и VINCI Construction Grands Projets.

Критическое повреждение защитного укрытия Чернобыльской АЭС

Миссия МАГАТЭ, которая в конце ноября посетила ЧАЭС, показала, что конфайнмент над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС потерял свои проектные функции после попадания русского дрона.

Кондратенко рассказал, что в результате пожара в результате попадания дрона сгорела гидроизоляция и повреждена мембрана, которая обеспечивала герметичность наружной обшивки арки. Для тушения пожара работники ГСЧС дополнительно сделали во наружной обшивке конфаймента 130 отверстий общей площадью примерно 130 м², через которые внутрь конфаймента попадает влага на несущие металлоконструкции, что может привести к их коррозии.

При всех проблемах заместитель технического директора по инфраструктуре ДСП ЧАЭС уверяет, что радиационная обстановка остается стабильной и не превышает установленные контрольные уровни.

Кондратенко сообщил, что работы по демонтажу конструкций старого саркофага, накрывшегося новым безопасным конфайментом, откладываются, пока не будет восстановлена герметичность.

"На безотлагательный демонтаж нестабильных конструкций старого саркофага с закупкой оборудования нужно не менее восьми лет. Но начинать можно только тогда, когда достигнем определенных проектных свойств арки: восстановим разрежение, влажность в кольцевом пространстве", - уточнил Кондратенко.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС.

16 февраля представители Международного агентства по атомной энергетике осмотрели укрытие Чернобыльской АЭС. При обходе группа МАГАТЭ зафиксировала, что в результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

В течение 10 суток продолжался пожар, который удалось обуздать благодаря исключительным усилиям работников ГСЧС и ЧАЭС.

Строительство нового безопасного конфаймента стоимостью 1,5 миллиарда евро, состоящего из двух двойных арок, было завершено в 2017 году. Конструкция накрыла саркофаг советских времен, установленный над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла авария.

По предварительным оценкам, ремонт защитного купола над энергоблоком № 4 Чернобыльской атомной электростанцией, которую повредил российский ударный дрон, будет стоить более 25 миллионов евро .