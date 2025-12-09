Пошкоджене російським дроном захисне укриття Чорнобильської АЕС планують відновити до кінця 2026 року

Роботи з відновлення пошкодженого російським дроном нового безпечного конфайменту (НБК) на Чорнобильській АЕС мають завершити до кінця 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це DW повідомив заступник технічного директора з інфраструктури ДСП ЧАЕС Сергій Кондратенко.

За його словами, Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали грантову угоду, відповідно до якої міжнародні партнери фінансують відновлення арки нового безпечного конфайнмента (НБК) після атаки російського ударного дрона у лютому 2025 року. В рамках цієї угоди ЄБРР залучив експертів французьких компаній Bouygues Travaux Publics та VINCI Construction Grands Projets.

Критичне пошкодження захисного укриття Чорнобильської АЕС

Місія МАГАТЕ, яка в кінці листопада відвідала ЧАЕС, засвідчила, що конфайнмент над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС втратив свої проєктні функції після влучання російського дрона.

Кондратенко розповів, що внаслідок пожежі в результаті влучання дрона згоріла гідроізоляція та пошкоджено мембрану, яка забезпечувала герметичність зовнішньої обшивки арки. Для гасіння пожежі працівники ДСНС додатково зробили у зовнішній обшивці конфайменту 130 отворів загальною площею приблизно 130 м², через які в середину конфайменту потрапляє волога на несучі металоконструкції, що може призвести до їх корозії.

Попри всі проблеми, заступник технічного директора з інфраструктури ДСП ЧАЕС запевняє, що радіаційна обстановка залишається стабільною і не перевищує встановлені контрольні рівні.

Кондратенко повідомив, що роботи з демонтажу конструкцій старого саркофагу, який накрили новим безпечним конфайментом, відтерміновуються, допоки не буде відновлено герметичність.

"На невідкладний демонтаж нестабільних конструкцій старого саркофагу з закупівлею обладнання потрібно не менше восьми років. Але починати можна тільки тоді, коли досягнемо певних проєктних властивостей арки: відновимо розрідження, вологість у кільцевому просторі", - уточнив Кондратенко.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.

16 лютого представники Міжнародного агентства з атомної енергетики оглянули укриття Чорнобильської АЕС. Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Протягом 10 діб тривала пожежа, яку вдалося приборкати завдяки виключним зусиллям працівників ДСНС та ЧАЕС.

Будівництво нового безпечного конфайнменту вартістю 1,5 мільярда євро, що складається з двох подвійних арок, завершили у 2017 році. Конструкція накрила саркофаг радянських часів, встановлений над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, де у 1986 році сталася аварія.

За попередніми оцінками, ремонт захисного купола над енергоблок № 4 Чорнобильської атомної електростанцією, яку пошкодив російський ударний дрон, коштуватиме понад 25 мільйонів євро.