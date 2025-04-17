Появились представители охранной фирмы: до "Майдан Плаза" в Киеве нардепа Онищенко разблокировали доступ управляющему

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) совместно с ГСЧС и Национальной полицией Украины, несмотря на организованное сопротивление, разблокировали доступ законному управляющему к арестованному активу ООО "Майдан Плаза" в центре Киева, которое было связано с лицами, аффилированными с бывшим нардепом-беглецом Александром.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Появились представители частной охранной фирмы

Отмечается, что после перекрытия доступа к помещениям, расположенным по адресу ул. Крещатик, 27 Б, общей площадью 535 кв. м, представители АРМА во взаимодействии с правоохранительными органами приняли решительные меры по восстановлению законности.

Сообщается, что при осмотре появились представители частной охранной фирмы и лица, называвшие себя арендаторами помещений. Они вызвали полицию и следственную группу, пытаясь заблокировать законные действия АРМА. Несмотря на это, АРМА удалось разблокировать доступ к активу избранному на конкурсной основе управителю и успешно подписать акты приемки-передачи в отношении ООО "Майдан Плаза".

"Мы действуем исключительно в рамках закона и на основании договора управления, заключенного с победителем открытого конкурса — ООО "Энвил". Никакие попытки воспрепятствовать исполнению судебных решений не остановят нашу работу", — подчеркнул заместитель председателя АРМА Станислав Петров.

Он добавил, что АРМА уже подала заявление в правоохранительные органы о факте препятствования исполнению судебного решения.

Напомним, что 26 февраля 2025 года АРМА заключило договор управления с ООО "Энвил", которое победило в открытом конкурсе, проведенном через систему Prozorro. Согласно условиям договора, имущество передается в управление на 4 года, а управляющий обязан ежемесячно перечислять в государственный бюджет платеж при низком доходе от управления — более 61 тыс. грн в месяц.

Дело Онищенко

Напомним, 5 апреля 2024 года ВАКС признал виновным скрывающегося за рубежом от следствия бывшего народного депутата Онищенко по делу о присвоении 740 миллионов гривен государственных средств. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как установили правоохранители, преступная группа под руководством Онищенко с января 2013 года по июнь 2016-го организовала "газовую схему" — одну из самых масштабных коррупционных схем в истории Украины.

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже скрылся за границу.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели деньгами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд грн, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

27 мая 2020 года германский суд отказал в экстрадиции в Украину Онищенко из-за того, что украинские тюрьмы могут не соответствовать минимальным стандартам международного права по содержанию заключенных. В конце 2020 года Александр Онищенко получил российское гражданство.