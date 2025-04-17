З'явилися представники охоронної фірми: до “Майдан Плаза” в центрі Києва нардепа Онищенко розблокували доступ управителю

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з ДСНС та Національною поліцією України попри організований спротив розблокували доступ законному управителю до арештованого активу ТОВ "Майдан Плаза" в центрі Києва, яке було пов'язане з особами, афілійованими з колишнім нардепом-втікачем Олександром Онищенком.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

З'явилися представники приватної охоронної фірми

Зазначається, що після перешкоджання у доступі до приміщень, розташованих за адресою вул. Хрещатик, 27 Б загальною площею 535 кв. м, представники АРМА у взаємодії з правоохоронними органами вжили рішучих заходів для відновлення законності.

Повідомляється, що під час огляду з'явилися представники приватної охоронної фірми та особи, які називали себе орендарями приміщень. Вони викликали поліцію та слідчу групу, намагаючись заблокувати законні дії АРМА. Незважаючи на це, АРМА вдалося розблокувати доступ до активу обраному на конкурсних засадах управителю та успішно підписати акти приймання-передачі щодо ТОВ "Майдан Плаза".

"Ми діємо виключно в рамках закону та на підставі договору управління, укладеного з переможцем відкритого конкурсу — ТОВ "Енвіл". Жодні спроби перешкодити виконанню судових рішень не зупинять нашу роботу", — підкреслив заступника голови АРМА Станіслав Петров.

Він додав, що АРМА вже подало заяву до правоохоронних органів щодо факту перешкоджання виконанню судового рішення.

Нагадаємо, що 26 лютого 2025 року АРМА уклало договір управління з ТОВ "Енвіл", яке перемогло у відкритому конкурсі, проведеному через систему Prozorro. Згідно з умовами договору, майно передається в управління на 4 роки, а управитель зобов'язаний щомісячно перераховувати до державного бюджету 99,85% від доходу, отриманого від управління майном. Крім того, договором передбачено фіксований гарантований платіж у разі низького доходу від управління — понад 61 тис. грн на місяць.

Справа Онищенка

Нагадаємо, 5 квітня 2024 року ВАКС визнав винним колишнього народного депутата Онищенка, який переховується за кордоном від слідства, у справі про привласнення 740 мільйонів гривень державних коштів. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Як встановили правоохоронці, злочинна група під керівництвом Онищенка із січня 2013 року до червня 2016-го організувала "газову схему" — одну з наймасштабніших корупційних схем в історії України.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

За версією слідства, у період із січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи грошима, отриманими від реалізації газу у розмірі понад 1,6 млрд грн, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнав збитків на більш ніж 740 млн грн.

27 травня 2020 року німецький суд відмовив в екстрадиції в Україну Онищенка через те, що українські в'язниці можуть не відповідати мінімальним стандартам міжнародного права за утриманням ув'язнених. Наприкінці 2020 року Олександр Онищенко отримав російське громадянство.