Правительство упростило правила для аптек: что изменится для бизнеса

Аптеки смогут открывать новые точки или расширять сети без обязательной выездной проверки, более гибко привлекать работников и формировать ассортимент. Правительство утвердило изменения в лицензионные условия, которые должны упростить работу аптечного бизнеса, в частности во время военного положения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Правительственного портала.

На период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения соответствие помещений, оборудования и квалификации работников требованиям будут проверяться на основании документов заявителя.

Такой механизм будет действовать как для получения новой лицензии на розничную торговлю лекарством, так и для расширения деятельности. Таким образом, обязательная выездная проверка перед открытием новой аптеки или расширением сети не потребуется.

Изменяется и принцип формирования ассортимента. Вместо перечня товаров, которые разрешено продавать аптекам, Минздрав будет определять категории продукции, продажа которых будет запрещена.

Это позволит аптечным учреждениям добавлять новые категории товаров без необходимости ждать обновления перечня разрешенной продукции.

Также в помещениях аптек можно будет устанавливать банкоматы, платежные терминалы и комплексы самообслуживания. Часть площади разрешат передавать в аренду или субаренду для деятельности, предусмотренной лицензионными условиями.

При недостатке персонала аптеки смогут по гражданско-правовым договорам привлекать работников других субъектов, имеющих соответствующую лицензию.

Такие специалисты смогут производить лекарственные средства в условиях аптеки и участвовать в их розничной продаже. При этом требования к профессиональной квалификации соблюдаются.

Также упрощается временная замена работника, отвечающего за качество лекарственных средств. В момент его отсутствия эти обязанности можно будет передать другому работнику с необходимой квалификацией.

Для населенных пунктов, где не хватает фармацевтических кадров, предусмотрена возможность в определенных случаях привлекать к отпуску лекарства специалистов с соответствующим медицинским образованием и подготовкой.

В селах и поселках другие работники аптек также могут под руководством фармацевта или ассистента фармацевта продавать безрецептурные препараты. Рецептурное лекарство это не касается.

В то же время требования к качеству и условиям хранения лекарственных средств, квалификации работников и правилам отпуска рецептурных препаратов не изменяются.

Напомним, ранее в Минздраве сообщали, что в Украине работает около 18 тысяч аптек. В то же время, проблемы с доступностью аптек сохраняются в сельской местности и прифронтовых регионах.