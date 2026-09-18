Уряд спростив правила для аптек: що зміниться для бізнесу

Аптеки зможуть відкривати нові точки або розширювати мережі без обов'язкової виїзної перевірки, гнучкіше залучати працівників і формувати асортимент. Уряд затвердив зміни до ліцензійних умов, які мають спростити роботу аптечного бізнесу, зокрема під час воєнного стану.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Урядового порталу.

На період воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення відповідність приміщень, обладнання та кваліфікації працівників вимогам перевірятимуть на підставі документів заявника.

Такий механізм діятиме як для отримання нової ліцензії на роздрібну торгівлю ліками, так і для розширення діяльності. Таким чином, обов'язкова виїзна перевірка перед відкриттям нової аптеки або розширенням мережі не буде потрібна.

Змінюється і принцип формування асортименту. Замість переліку товарів, які аптекам дозволено продавати, МОЗ визначатиме категорії продукції, продаж яких буде заборонений.

Це дозволить аптечним закладам додавати нові категорії товарів без необхідності чекати на оновлення переліку дозволеної продукції.

Також у приміщеннях аптек можна буде встановлювати банкомати, платіжні термінали та комплекси самообслуговування. Частину площі дозволять передавати в оренду або суборенду для діяльності, передбаченої ліцензійними умовами.

У разі нестачі персоналу аптеки зможуть за цивільно-правовими договорами залучати працівників інших суб'єктів, які мають відповідну ліцензію.

Такі фахівці зможуть виготовляти лікарські засоби в умовах аптеки та брати участь у їх роздрібному продажу. При цьому вимоги до їхньої професійної кваліфікації зберігаються.

Також спрощується тимчасова заміна працівника, який відповідає за якість лікарських засобів. На час його відсутності ці обов'язки можна буде передати іншому працівнику з необхідною кваліфікацією.

Для населених пунктів, де бракує фармацевтичних кадрів, передбачена можливість у визначених випадках залучати до відпуску ліків фахівців із відповідною медичною освітою та підготовкою.

У селах і селищах інші працівники аптек також зможуть під керівництвом фармацевта або асистента фармацевта продавати безрецептурні препарати. Рецептурних ліків це не стосуватиметься.

Водночас вимоги до якості та умов зберігання лікарських засобів, кваліфікації працівників і правил відпуску рецептурних препаратів не змінюються.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що в Україні працює близько 18 тисяч аптек. Водночас проблеми з доступністю аптек зберігаються у сільській місцевості та прифронтових регіонах.