Запасів деяких ліків в аптеках лишилось на кілька тижнів: чи очікувати підвищення цін

Останні російські удари по логістичним центрам призвели до значних втрат для української фармацевтичної галузі.Через це запасів деяких ліків в аптеках лишилось на кілька тижнів.

Як пише Dilo, про це розповіла комерційний директор мережі аптек "АНЦ" Яна Середа у коментарі УНІАН.

За її словами, для аптечного ритейлу важливими є не лише прямі збитки.

"Коли знищується великий логістичний вузол, наслідок відчуває весь ланцюг: виробник – імпортер – дистриб'ютор – аптека. Потрібно перенаправляти товар, змінювати маршрути, перерозподіляти залишки між регіонами", – пояснює Середа.

Водночас вона стверджує, що зростання збитків не означає негайне підвищення цін на ліки. Річ у тім, що фармацевтичний ринок значною мірою регулюється державою, а вартість конкретного препарату формується під впливом багатьох чинників, серед яких закупівельна ціна, курс валют для імпортних медикаментів, витрати на логістику та умови постачання.

Як розповіла комерційний директор мережі аптек "АНЦ", можливий брак певних найменувань препаратів, але про системний дефіцит ліків говорити не доводиться.

"Профільні асоціації вже фіксують у частині регіонів скорочення запасів окремих препаратів до двох-трьох тижнів, затримки поставок, а також дефектуру окремих препаратів, у тому числі тих, що входять до програми "Доступні ліки", – зазначає Середа.

Вона уточнює, що основний ризик полягає не в тому, що в Україні може виникнути загальний дефіцит ліків, а в тимчасовій відсутності конкретного препарату певного виробника в окремій аптеці.

Середа розповіла, що сьогодні в АНЦ не спостерігають панічного скуповування ліків населенням. Натомість змінюється сам підхід до їх придбання. Дедалі більшого значення набувають онлайн-замовлення, самовивіз і доставка ліків.

Нагадаємо, раніше учасники фармацевтичного ринку попереджали, що через пошкодження логістичної інфраструктури запасів деяких ліків в окремих аптеках може вистачити лише на два-три тижні.

Тому людям, які постійно приймають препарати для лікування хронічних захворювань, рекомендують за призначенням лікаря завчасно мати запас приблизно на 2–3 місяці.

Удари РФ по складам з ліками

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки 3 вересня пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.

Після цього фармацевтична компанія "Біокон" повністю припинила відвантаження та приймання ліків.

Також 3 вересня російська армія двічі завдала ударів по складу фармацевтичної компанії Teva Ukraine.

Пошкодження одного із найбільших фармацевтичних складів країни від ракетної атаки 3 вересня може призвести до локальних і тимчасових перебоїв із наявністю конкретних препаратів в аптеках, повідомив Юрій Чертков, засновник компанії Агентства медичного маркетинга та власник сервісу Ліки.юа.

А у ніч на 8 вересня у Києві армія РФ двома балістичними ракетами атакувала вже знищений у 2025 році склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції "Оптіма-Фарм".

Також Росія атакувала склад "Аптеки доброго дня" — однієї з найбільших аптечних мереж України. Сотні тонн ліків знищені внаслідок обстрілу.