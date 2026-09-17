Запасов некоторых лекарств в аптеках осталось на несколько недель: ожидать ли повышения цен

Последние российские удары по логистическим центрам привели к значительным потерям для украинской фармацевтической отрасли. Из-за этого запасов некоторых лекарств в аптеках осталось на несколько недель.

Об этом рассказала коммерческий директор сети аптек "АНЦ" Яна Середа в комментарии УНИАН.

По ее словам, для аптечного ритейла важны не только прямые убытки.

"Когда уничтожается большой логистический узел, следствие ощущает всю цепь: производитель – импортер – дистрибьютор – аптека. Нужно перенаправлять товар, менять маршруты, перераспределять остатки между регионами", – объясняет среда.

В то же время она утверждает, что рост ущерба не означает немедленного повышения цен на лекарства. Дело в том, что фармацевтический рынок в значительной степени регулируется государством, а стоимость конкретного препарата формируется под влиянием многих факторов, включая закупочную цену, курс валют для импортных медикаментов, расходы на логистику и условия поставки.

Как рассказала коммерческий директор сети аптек "АНЦ", возможна нехватка определенных наименований препаратов, но о системном дефиците лекарств говорить не приходится.

"Профильные ассоциации уже фиксируют в части регионов сокращение запасов отдельных препаратов до двух-трех недель, задержки поставок, а также дефектуру отдельных препаратов, в том числе входящих в программу "Доступные лекарства", – отмечает Среда.

Она уточняет, что основным риском является не то, что в Украине может возникнуть общий дефицит лекарств, а во временном отсутствии конкретного препарата определенного производителя в отдельной аптеке.

Среда рассказала, что сегодня в АНЦ не наблюдают панической скупки лекарств населением. В то же время меняется сам подход к их приобретению. Все большее значение приобретают онлайн-заказ, самовывоз и доставка лекарств.

Напомним, ранее участники фармацевтического рынка предупреждали, что из-за повреждения логистической инфраструктуры запасов некоторых лекарств в отдельных аптеках может хватить всего на две-три недели.

Поэтому людям, постоянно принимающим препараты для лечения хронических заболеваний, рекомендуют по назначению врача заблаговременно иметь запас примерно на 2-3 месяца.

Удары РФ по складам с лекарством

Как сообщалось, в результате российской атаки 3 сентября повреждено логистический комплекс "Биокон" в Бориспольском районе Киевщины – один из крупнейших специализированных фармацевтических складов страны.

После этого фармацевтическая компания "Биокон" полностью прекратила отгрузку и прием лекарств.

Также 3 сентября русская армия дважды нанесла удары по составу фармацевтической компании Teva Ukraine.

Повреждение одного из крупнейших фармацевтических составов страны от ракетной атаки 3 сентября может привести к локальным и временным перебоям с наличием конкретных препаратов в аптеках, сообщил Юрий Чертков, основатель компании Агентства медицинского маркетинга и владелец сервиса Лики.юа.

А в ночь на 8 сентября в Киеве армия РФ двумя баллистическими ракетами атаковала уже уничтоженный в 2025 году. состав одного из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции "Оптима-Фарм".

Также Россия атаковала состав "Аптеки доброго дня" - одной из крупнейших аптечных сетей Украины. Сотни тонн лекарства уничтожены в результате обстрела.