Правительство упростило выезд за границу для части женщин-чиновников

Кабмин обновил правила выезда за границу для женщин / Depositphotos

Кабинет министров Украины изменил правила пересечения государственной границы для отдельных категорий женщин, работающих в государственном секторе. Соответствующие изменения предусмотрены уже вступившим в силу постановлением №587.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГНСУ .

Согласно обновленным правилам, работницы органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут уезжать за границу без дополнительных ограничений.

В то же время, изменения не распространяются на женщин, занимающих ключевые руководящие должности в органах власти, местного самоуправления и государственных компаниях.

Постановление также обязывает органы государственной власти, местного самоуправления и руководителей предприятий в трехдневный срок представить Администрации Государственной пограничной службы обновленные списки должностных лиц, на которых во время военного положения распространяются ограничения по выезду за границу.

В случае кадровых изменений обновленную информацию необходимо передавать ГНСУ не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

В итоге правительство фактически уточнило перечень должностей, для которых будут сохраняться ограничения на выезд за пределы Украины во время действия военного положения.

Напомним, Кабинет министров   обновил правила пересечения государственной границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно уезжать из Украины во время военного положения.

Норма распространяется и на тех граждан, которые сейчас находятся за границей. 27 августа правительство   обнародовал постановление   о выезде за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Таким образом, согласно обновленным правилам граждане этой категории имеют право выезжать за границу во время действия военного положения.

Автор:
Татьяна Гойденко