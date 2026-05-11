Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,81

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд спростив виїзд за кордон для частини жінок-посадовиць

кордон з Польщею
Кабмін оновив правила виїзду за кордон для жінок / Depositphotos

Кабінет міністрів України змінив правила перетинання державного кордону для окремих категорій жінок, які працюють у державному секторі. Відповідні зміни передбачені постановою №587, яка вже набула чинності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДПСУ.

Згідно з оновленими правилами, працівниці органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть виїжджати за кордон без додаткових обмежень.

Водночас зміни не поширюються на жінок, які займають ключові керівні посади в органах влади, місцевого самоврядування та державних компаніях.

Постанова також зобов’язує органи державної влади, місцевого самоврядування та керівників підприємств у триденний строк подати до Адміністрації Державної прикордонної служби оновлені списки посадовиць, на яких під час воєнного стану поширюються обмеження щодо виїзду за кордон.

У разі кадрових змін оновлену інформацію необхідно передавати до ДПСУ не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.

У підсумку, уряд фактично уточнив перелік посад, для яких зберігатимуться обмеження на виїзд за межі України під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оновив правила перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану.

Норма поширюється і на тих громадян, які нині перебувають за кордоном. 27 серпня уряд оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно. Таким чином, згідно з оновленими правилами, громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

Автор:
Тетяна Гойденко