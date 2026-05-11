Уряд спростив виїзд за кордон для частини жінок-посадовиць

Кабінет міністрів України змінив правила перетинання державного кордону для окремих категорій жінок, які працюють у державному секторі. Відповідні зміни передбачені постановою №587, яка вже набула чинності.

Згідно з оновленими правилами, працівниці органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть виїжджати за кордон без додаткових обмежень.

Водночас зміни не поширюються на жінок, які займають ключові керівні посади в органах влади, місцевого самоврядування та державних компаніях.

Постанова також зобов’язує органи державної влади, місцевого самоврядування та керівників підприємств у триденний строк подати до Адміністрації Державної прикордонної служби оновлені списки посадовиць, на яких під час воєнного стану поширюються обмеження щодо виїзду за кордон.

У разі кадрових змін оновлену інформацію необхідно передавати до ДПСУ не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.

У підсумку, уряд фактично уточнив перелік посад, для яких зберігатимуться обмеження на виїзд за межі України під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оновив правила перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану.

Норма поширюється і на тих громадян, які нині перебувають за кордоном. 27 серпня уряд оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно. Таким чином, згідно з оновленими правилами, громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.