Годовая прибыль британского лоукостера easyJet до налогообложения за 12 месяцев до конца сентября упала на 96% — до 24 миллионов фунтов стерлингов по сравнению с 658 миллионами годом ранее. Несмотря на рост годовой выручки на 6% до 10,7 миллиарда фунтов, финансовые показатели перевозчика резко ухудшились из-за подорожания авиатоплива и снижения потребительского спроса в преддверии завершения выкупа компании фондом Apollo в начале 2027 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Генеральный директор easyJet Кентон Джарвис объяснил, что ключевым фактором падения стал конфликт на Ближнем Востоке и в Иране, который подтолкнул мировые цены на реактивное горючее вверх и заставил клиентов весной бронировать билеты значительно позже обычного.

Даже без учета затрат на обработку двух отдельных предложений о поглощении — от фонда Apollo и нескольких неудачных обращений от Castlelake — прибыль перевозчика составляла бы 71 миллион фунтов стерлингов, что все равно оказалось ниже консенсуса-прогноза аналитиков на уровне 78 миллионов фунтов. 266 миллионов фунтов годовой прибыли до налогообложения против 250 миллионов в прошлом году, а значит, сами авиаперевозки компании по итогам года оказались убыточными.

Сокращение рейсов, экономия на флоте и кризис в авиаотрасли

Из-за высоких цен на горючее и летнее снижение тарифов на отдельные пляжные направления в результате излишка предложения на рынке авиакомпания решила убрать из зимнего расписания дополнительные 700 тысяч пассажирских мест, в то же время инвестировав в новые зимние маршруты в аэропорты Линате и Фьюмичино.

Кроме того, перевозчик планирует сэкономить около 250 миллионов фунтов стерлингов благодаря досрочному выведению из эксплуатации более старых самолетов с высоким расходом топлива, рассчитывая сэкономить 110 миллионов фунтов в 2027 году и 140 миллионов фунтов в 2028 году.

На зимний сезон easyJet захеживала 69% потребностей в горючем по цене 803 доллара за метрическую тонну, что примерно на 300 долларов дешевле текущей рыночной стоимости, а на следующее лето зафиксировала цену для 54% объемов на уровне 898 долларов за тонну против средней прошлогодней цены.

Джарвис предупредил о давлении на стоимость авиабилетов в следующем году, хотя и усомнился, что тарифы вырастут на 20%, как прогнозировал глава Ryanair Майкл О'Лири, тогда как более дорогое топливо уже повлекло за собой волну банкротств в отрасли, включая Spirit в США и AirBaltic в Европе, а лоукостер финансировании, причем сама easyJet не обнародовала полные финансовые прогнозы из-за ожидаемого закрытия соглашения с Apollo на 5,7 миллиарда фунтов стерлингов в первом квартале 2027 года после одобрения акционерами ранее в этом месяце.

Напомним, ранее сообщалось, что прибыль авиакомпании Emirates упала почти втрое из-за войны на Ближнем Востоке. Чистая прибыль авиационного холдинга Emirates Group за первое полугодие финансового года сократилась на 66% в результате боевых действий в регионе и резкого подорожания нефти.